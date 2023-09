Shakira estrena canción que homenajea a la niñera de sus hijos y va contra exsuegro

Por Marta Rodríguez Peleteiro

Ciudad de México, 21 de septiembre (AsMéxico).- Shakira publicó “El jefe“, una canción con el grupo mexicano Fuerza Regida que a simple vista parece una reivindicación social, un canto a los trabajadores asalariados precarios, pero lo cierto es que esconde dos bombas: una para Gerard Piqué y otra para su padre, Joan.

¿Quién es Lili Melgar? La niñera de Milan y Sasha, los hijos de la expareja, a la sazón, una persona de total confianza de la cantante. Tal era la relación entre ellas durante el tiempo que vivieron en Barcelona que al parecer habría sido esta empleada boliviana una de las personas que habría abierto los ojos a la artista sobre las pistas de las deslealtades del exfutbolista.

The longtime nanny of Shakira’s children, Lili Melgar, makes a cameo in her new music, titled “El Jefe.”

It is rumored she learned what Gerard Piqué was doing behind Shakira’s back so he wrongfully fired her without financial compensation. pic.twitter.com/WrvGUXI3XG

