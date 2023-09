Samuel García logra amparo contra posible detención y lo extiende a 11 familiares

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, promovió este jueves un amparo para él y su familia, luego de que aseguró tener “información anónima” sobre la intención de la alianza opositora (PAN-PRI-PRD) de fabricar acusaciones en su contra para desacreditar su carrera política.

El amparo fue otorgado por un Juez federal que concedió al Gobernador García Sepúlveda una suspensión provisional para efectos de que las autoridades se abstengan de proceder penalmente en su contra.

Fue el 14 de septiembre cuando el Juez Séptimo de Distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, otorgó el recurso; sin embargo, señaló que el mandatario neolonés cuenta con inmunidad procesal, es decir fuero, por ser Gobernador de Nuevo León, lo que evita que pueda procederse penalmente en su contra.

De acuerdo con el juzgador, Constitución Política de Nuevo León prevé que para proceder penalmente en contra del mandatario por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará por lo menos con las dos terceras partes si hay o no lugar a proceder contra el imputado.

Mismo procedimiento no sólo aplica con el Gobernador del estado, sino también con los diputados del Congreso del estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, [y de ahí te sigues con el listado hasta “del Despacho Ejecutivo”].

Bomba de PB4 encendida!, por favor que no lo vea el PRIAN, NO LO COMPARTAN!!! No den retwit!!!

Les hace daño, se pueden infartar 👊 pic.twitter.com/BkuMjbx7ZS

— Samuel García (@samuel_garcias) September 22, 2023