Caro Quintero es trasladado a hospital en Toluca por cirugía; continúa internado

Desde su detención en 2022, el narcotraficante ha sufrido padecimientos médicos relacionados con la próstata, por lo que tuvo que atender dicha situación en un hospital de alta especialidad en la capital mexiquense.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El narcotraficante Rafael Caro Quintero fue extraído ayer del Penal del Altiplano para ser trasladado a un hospital en Toluca, Estado de México (Edomex), para someterse a una cirugía de próstata. Hasta el más reciente reporte, el fundador del extinto Cártel de Guadajalara continúa internado.

El capo fue ingresado al Hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la capital mexiquense, a las 8:41 horas de este miércoles en medio de un contingente de seguridad integrado por elementos de seguridad penitenciaria, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Caro Quintero fue llevado al hospital de alta especialidad presuntamente por una hipertrofia de próstata grado IV, por lo que fue sometido a un cirugía que ya estaba programada. Desde su detención en 2022, el narcotraficante ha sufrido padecimientos médicos relacionados con dicho órgano masculino.

Hasta el momento, no se sabe en qué momento regresaría al Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Edomex.

El narcotraficante mexicano, liberado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido la tarde del 15 de julio del año pasado en una operación conjunta entre la Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República (FGR) en inmediaciones de la comunidad de San Simón del municipio de Choix, Sinaloa.

Fue arrestado en el municipio de Choix, donde fue un perro adiestrado de nombre “Max” quien lo encontró entre los matorrales.

La Secretaría de Marina (Semar) hizo público el video del arresto de uno de los hombres más buscados por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés), por el secuestro y asesinato en 1985 de un agente de la DEA y por otros crímenes relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

En la grabación se observa al capo de capos con una camisa azul clara, unos pantalones de mezclilla y una chamarra café claro encima, mientras es restriñido de los brazos por agentes en uniforme de camuflaje. Le ofrecen una botella de aparente agua natural, la cual toma mientras es rodeado por los marinos.

Una vez arrestado, ha promovido recursos de amparo para evitar su extradición a Estados Unidos; sin embargo, el pasado 10 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el recurso promovido por su defensa.

La SCJN, en un acuerdo firmado por la Ministra presidenta Norma Piña, señaló que el máximo Tribunal del país “no es legalmente competente para conocer del presente asunto”. Con ello, enterró esa posibilidad para el excapo, buscado en EU desde hace más de 30 años por el asesinato de un funcionario antinarcóticos. Apenas en octubre del año pasado, una Jueza federal rechazó otorgarle un amparo a favor del exfundador del Cártel de Guadalajara por el mismo caso de extradición. Las autoridades estadounidenses acusan al llamado “Capo de capos” de asesinar y torturar a Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quien fue agente encubierto en México en 1985.