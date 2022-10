Con AMLO me une que a la gente más fregada le vaya bien: Salinas Pliego en documental

El empresario compartió que desde que López Obrador fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal llevan una buena relación, además de tener una “visión de país” semejante.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y de la televisora TV Azteca, estrenó un documental sobre su vida donde reveló cómo empezó su relación con el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el documental, el empresario compartió que uno de los puntos que lo unen con el Presidente y por lo que tienen una buena relación es por “la visión del país” y por su interés en que “a la gente más fregada, le vaya mejor”.

“Nos unen temas como la historia; la visión del país; la voluntad de que a la gente más fregada, le vaya mejor. A mí me interesa mucho eso”, dijo.

Al relatar sobre cuándo fueron esos acercamientos, Salinas Pliego comentó que fueron luego del asesinato del conductor Paco Stanley. “Andrés Manuel, lo primero que hizo fue venir a verme a TV Azteca y decirme, ‘bueno, yo no tengo nada de ese problema, tú y yo vamos a darle la vuelta a la página y vamos a ir adelante’. Y así fue, y tuvimos una magnífica relación cuando fue jefe de gobierno, hicimos varias cosas juntos, y desde entonces conozco al Presidente Andrés Manuel”, reveló el empresario.

REGAÑO DE ZEDILLO Y AMENZA DE “EL TIGRE” AZCÁRRAGA

Asimismo, el dueño de TV Azteca cuestionó la seguridad que brinda el Gobierno a su ciudadanía. “¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para que tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto Gobierno cuando no hay autoridad?”, preguntó Salinas Pliego .

Por tal motivo, fue llamado por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quien le solicitó ir a Los Pinos -residencia oficial del mandatario- para recibir un regaño directo por criticar al Gobierno.

Muchos me preguntan si soy amigo del presidente @lopezobrador_… nos conocemos desde hace muchos años y nos unen muchas cosas que queremos hacer por el país. Aunque muchos de sus seguidores y "Gobiernicolas" no les guste 😂. Les dejo aquí la historia: https://t.co/WaurBqLLUh — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 20, 2022

“Me manda a llamar Zedillo y me puso una ‘cagotiza’ en Los Pinos y me acuerdo que me dijo: ‘¿Y tú qué te crees? ¿El ciudadano Kane o qué?'”, recordó el dueño de TV Azteca.

De la misma forma, Salinas Pliego rememoró que en ese periodo en el gabinete de Zedillo era visto como “prestanombres” de Carlos Salinas de Gortari. “Una acusación muy delicada y nos la echaron encima y sabemos de primera mano que Zedillo le pidió a Carlos Slim que se quedara con la televisora y me quitaran a mí”, detalló.

Luego, agregó que Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”, hizo lo mismo y empezó lo que se llamó la guerra de las televisoras”.

De acuerdo con la descripción del video que dura poco más de una hora, el magnate quiso “inspirar a otros a salir adelantar” y que escogieran ser los “arquitectos de su futuro”. “Salgamos de la cultura de que un día un día un presidente nos va a sacar de pobres y va a resolver nuestra vida para que podamos vivir de fiesta sin preocuparnos”, se lee en el video.

PELEA CON EL SAT

Desde el pasado mes de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Salinas Pliego busca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le haga una rebaja a los impuestos que no ha pagado. ¿El argumento? Que los gobiernos anteriores “querían afectarlo”.

El empresario dueño de medio busca pagar la mitad de sus adeudos ante el fisco, aunque ya perdió el litigio ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), según han señalado las autoridades tributarias.

TV Azteca debe pagar al SAT dos mil 615 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos que corresponden al ejercicio fiscal del 2013. La Sala Superior validó por mayoría de ocho votos una resolución de la hacienda pública que obliga a la televisora a pagar impuestos que corresponden a la venta accionaria de filiales.

El dueño de la televisora respondió con burlas en sus redes sociales. “Que tengan un miércoles lleno de éxito y que la vida les dé tanto que sus problemas sean que los corretee el SAT por ser millonarios!! Viva la libertad, viva México… y los empresarios”, escribió en su cuenta de Twitter.