El Partido Verde busca legalizar que “famosos” hagan proselitismo en veda electoral

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca a través de una Reforma Electoral que los “ciudadanos” puedan hacer pronunciamientos públicos a favor de cualquier partido durante el periodo de la veda electoral, una propuesta que ha sido vista como una manera de “legalizar” el respaldo que los llamados influencers han hecho al partido del tucán en procesos pasados, los cuales le han valido multas millonarias.

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Serán excepciones a lo anterior las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; así como los actos de expresión que se realicen por parte de los ciudadanos, a título personal, en cualquier momento que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, con la única limitante de que para tal efecto no se utilicen recursos públicos”, se lee en la propuesta que el PVEM plantea hacer al Apartado C del Artículo 41 constitucional.

En julio del 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 40.9 millones de pesos y suspender un año sus spots en radio y televisión por haber contratado a influencers para que hicieran propaganda electoral en tiempo de veda para los comicios de ese mismo año. De acuerdo con el INE, los gastos de campaña del PVEM ascendieron a 20 millones 466 mil 784 pesos, que fueron utilizados para pagar a 104 personas que publicaron mensajes a favor del partido el 5 y 6 de junio del 2021.

Por otro lado, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló, en marzo del año en curso, una multa de 118 millones de pesos al Partido Verde por haber utilizado a influencers en ese mismo periodo electoral.

El apartado C de del Artículo 41 constitucional señala que “el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

El 5 de junio del 2021, conductores de televisión y personajes con miles de seguidores en redes sociales mostraron su apoyo al PVEM a horas de la elección. En Instagram, por ejemplo, el actor Lambda García aseguró estar interesado en las propuestas del Verde Ecologista. “Sí, voy a votar por el Partido Verde”, dijo en una historia.

Otras famosos con miles de seguidores que dedicaron mensajes al PVEM en Instagram fueron SirPotasio, AlexXxStrecci y Fernando Lozada, conocido por su participación en el reality Acapulco Shore; además de las creadoras de contenido Nabile Guerra y Ana Claudia Cabrera, por mencionar algunos.

Días después de que se llevaran a cabo los comicios, varios influencers revelaron que, en efecto, el PVEM les pagó y en otros casos se ofreció a hacerlo para que en sus redes sociales promocionaran la plataforma política de este instituto político en el marco de las elecciones del 2021 y durante la veda electoral.

“Ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí, en realidad fueron sólo 10 mil pesos, o al menos eso fue lo que se me pagó a mí por lo mismo no lo vi como algo que pudiera generar un problema porque me han pagado campañas con más dinero y sin problemas, pero yo sé que los influencers no tienen nada que ver en la política”, compartió Fernanda Moreno, integrante del reality show Acapulco Shore, sobre la propaganda que hizo al PVEM.