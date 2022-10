Alumnos de Universidad del Bienestar protestan en Tixtla; piden a AMLO una sede

Los universitarios de Tixtla recibieron un terreno en donación para poder construir un plantel en el que puedan continuar sus estudios.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Estudiantes de Enfermería y Obstetricia de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” (UBBJ) de Tixtla, Guerrero, solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador una nueva sede en su localidad para tener donde estudiar.

Durante la visita del mandatario federal a Chilapa de Álvarez para la supervisión de los Programas para el Bienestar, los alumnos explicaron que no tienen un lugar donde tomar clases desde hace tres años ni un respaldo jurídico, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha certificado a quienes ya finalizaron sus estudios, no tienen cédula profesional, ni han realizado prácticas desde que iniciaron la carrera.

También denunciaron que los funcionarios guerrerenses, entre ellos el director de la Universidad en Tixtla, Abel Alonso Hernández, han ignorado sus peticiones.

Entre sus demandas, exigieron la renuncia de Raquel Sosa, coordinadora de las UBBJ, a quien señalaron por tampoco atender sus solicitudes, y a cambio, tratarlos de manera déspota hace unos días: “No estén de ociosos, no anden en la calle protestando. ¿A quién de ustedes les gustaría que exhibieran la historia médica de su familia? Levanten la mano ¿Quién quiere que se publique en el periódico si una persona tiene una enfermedad o tiene un problema del tipo que sea?”.

🔹 Se manifiestan en #Tixtla estudiantes de la Universidad del Bienestar en espera de #AMLO#Guerrero https://t.co/iduRiR84SD pic.twitter.com/J6KpOiElzL — El Sur periódico de Guerrero (@elsurdeguerrero) October 21, 2022

La comunidad estudiantil dio a conocer que los planteles de la UBBJ de la Ciudad de México, Sonora, Chiapas, Oaxaca y Durango, entre otras, tienen el mismo problema. Por ello, están planeando realizar una marcha a nivel nacional, el 1 de diciembre, para pedir una solución.

“Ya agotamos todas las instancias posibles, se habló con el presidente municipal, con varios delegados, y no nos han resuelto. Queremos que el Presidente López Obrador se dé cuenta que el programa que el realizó no se está llevando a cabo de la manera que él quería”, dijo otro universitario de Tixtla.

Incluso, destacaron que cuentan con un terreno en donación para construir la sede educativa, y aún así, no han hecho nada las autoridades, quienes les han advertido que podrían realizarla en una comunidad más lejana.

El Presidente López Obrador se comprometió con los manifestantes a que la Coordinadora General del programa, Raquel Sosa, les comunicaría cuando será construido su edificio en el terreno con el que cuentan.

Programas para el bienestar, desde Chilapa de Álvarez, Guerrero https://t.co/CcMcLeXQjT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 21, 2022

Desde que la UBBJ se fundó en Tixtla hace tres años, las autoridades no han construido el edificio, y los alumnos de Enfermería se han manifestado varias veces para demandar salones, maestros y prácticas profesionales.

Actualmente, los mil 200 estudiantes reciben clases en diferentes grupos, unos en la Preparatoria 29 y otros en la Escuela Normal Heroínas del Sur.

A esta demanda educativa, se suma la de niños de una primaria de la comunidad de Xochimilco, también del municipio de Chilapa, quienes también pidieron la reconstrucción de su escuela que se encuentra en malas condiciones