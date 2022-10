Encapuchados queman instalaciones de CCH Sur en protesta por abuso sexual de alumna

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Como un grito de exigencia de justicia para la alumna que fue víctima de abuso sexual en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, estudiantes encapuchados incendiaron documentos y realizaron destrozos en las instalaciones ante la falta de acción de las autoridades.

Esto, luego de que finalizara la asamblea estudiantil que fue convocada por colectivos feministas del CCH Sur, en la que se decidió que no hubiera paro de labores y se destituyera a la directora Susana Lira de Garay.

La protesta inició a las 18:00 horas con el bloqueo de la calle Llanura; luego ingresaron al área de trabajadores, del personal y la dirección del plantel para romper cristales y realizar pintas.

Al grito de “¡No se va a caer, lo vamos a tirar!”, “¡Somos malas, podemos ser peores!”, “¡Fuera violadores de la UNAM!”, “¡La UNAM no me cuida, me cuidan mis amigas!”, continuaron firmes con sus exigencias.