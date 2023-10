SalvenABenito | Activistas exhiben malas condiciones de jirafa en parque de Juárez

Desde que la jirafa Benito llegó al Parque Central de Ciudad Juárez enfrentó problemas con el clima: soportó el calor abrasador del verano y ahora llega la nieve y las bajas temperaturas, por lo que los defensores de los animales han puesto en marcha una campaña bajo el hashtag #SalvenABenito”.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– La salud de la jirafa Benito, que llegó al Parque Central de Ciudad Juárez en mayo pasado, podría deteriorarse debido a la llegada de las heladas y frío a Chihuahua, denunciaron activistas del colectivo “Somos su Voz” al hacer un llamado urgente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Benito, una jirafa macho de 3 años, llegó el pasado 3 de mayo procedente de una donación que realizó un zoológico de Culiacán. Fue rescatado, no podía quedarse con otras dos jirafas en el zoológico de Sinaloa debido a que eran pareja, y el macho podría volverse territorial y atacar a Benito.

Desde su llegada al Parque Central de Ciudad Juárez enfrentó problemas con el clima: soportó el calor abrasador del verano y ahora llega la nieve y las bajas temperaturas del invierno, por lo que los defensores de los animales han puesto en marcha una campaña bajo el hashtag “#SalvenABenito” para que el animal sea trasladado a otro sitio más habitable.

Los activistas denunciaron que el Gobierno de Chihuahua prometió mejoras al espacio donde habita Benito, pero hasta la fecha no ha cumplido con las adecuaciones prometidas, entre ellas, la instalación de una calefacción.

“Más de cinco meses recluido en solitario, sin árboles, sin una sombra decente, sin el granero que necesita para climas extremos y las supuestas mejoras que prometió el Gobierno del estado jamás llegaron, mintieron”, reclamaron en redes.

Llego el frío a Cd Juárez y las mejoras para el hábitat no llegaron; 5 meses después de que la jirafa llegara, las cosas siguen igual. Súmate y acompáñanos a marchar por Benito en Cd Juárez @PROFEPA_Mx @Mary_Luisa_AG @FundacionToby @YoAmoaLaCiencia @ZUEMYRT @rbarriosfuentes pic.twitter.com/2F4cXMBiud — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) October 19, 2023

Recordaron también que cuando Benito llegó a Ciudad Juárez, hace más de cinco meses, muchos se indignaron y el tema se hizo viral, pero el Gobierno de Chihuahua en lugar de aceptar y enmendar su error, “hizo una campaña de fake news para echarle la culpa a opositores políticos”.

Cuando llego Benito a Cd Juárez, hace más de 5 meses, muchos se indignaron y el tema se hizo viral, ¿qué hizo el Gobierno de Chihuahua? En vez de aceptar y enmendar su error, hizo una campaña de fake news para echarle la culpa a opositores políticos. Esta es el acta de donación. pic.twitter.com/fQvXfrwPq4 — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) October 18, 2023

“El parque donde vive Benito no debería tener ningún animal; ahí ha muerto una jirafa, una avestruz, un león (ahorcado), hasta hace semanas pavoreales y conejos y diariamente mueren patos y aves del aviario”, denunciaron activistas en la red social X, antes Twitter.

También hicieron un llamado a la Profepa y Semarnat para ayudar a Benito, ya que aseguraron que en el Parque Central de Ciudad Juárez no hay garantías para la jirafa.

“El personal a cargo y guardias, brillan por su ausencia a pesar de que se ha documentado que le han dado de comer en múltiples ocasiones desde donas hasta pan de caja, pero @MaruCampos_G dice que todo está bien”, denunciaron.

Hagamos esto viral!!

Hoy en Cd Juárez ingresará un frente frío con muy bajas temperaturas, así como la probabilidad de nevada durante esta semana y Benito, a 5 meses de haber llegado, sigue igual, sin protección para el crudo invierno.@blancamendozav @Mary_Luisa_AG @PROFEPA_Mx pic.twitter.com/hvZaB3lpnN — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) October 16, 2023

En las imágenes compartidas en redes se puede ver a la jirafa macho de tres años agachada con sólo la cabeza bajo un pequeño toldo circular que le daba sombra. La estructura hizo poco por protegerlo de una lluvia torrencial y de una tormenta de granizo posterior.

También hay un pequeño cobertizo para el invierno, pero los activistas señalaron que es cruel que el Parque Central, gestionado por la ciudad, mantenga a la jirafa en un pequeño recinto vallado, sola, con poco más de dos mil metros cuadrados para deambular y pocos árboles que mordisquear, en un clima al que no está acostumbrada.

¿Y si hacemos viral esto para que el tío @RicardoBSalinas nos apoye para ayudar a Benito? Quizás a él si lo escuchan de verdad los de @PROFEPA_Mx y @SEMARNAT_mx y así hacen lo correcto, no permitir jamás que @MaruCampos_G tenga otra jirafa sufriendo en soledad en ese parque pic.twitter.com/2OHlHbfMMl — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) October 17, 2023

En junio pasado, la agencia de noticias AP reportó que Blue Hills, un santuario en Texas que rescata animales y ofrece visitas privadas para ayudar a compensar los gastos, se ofreció a comprar o adoptar a Benito.

“Podemos ofrecerle un establo nuevo con calefacción, para que en invierno no se quede parado en la nieve y se congele”, escribió el operador del rancho, Matt Lieberman, en respuesta a The Associated Press. “Tenemos un veterinario en plantilla que cuida de nuestros animales y tenemos personal las 24 horas para él”.

Añadió que la jirafa tendría 129 hectáreas para deambular. “En el parque de México no tiene árboles para ramonear”, dijo Lieberman. “Necesita árboles para comer y mantenerse estimulado”.

Benito parece haber acabado con los únicos árboles pequeños a su alcance en el Parque Central de Ciudad Juárez, y no puede hacer mucho más que caminar en círculos.

En el Parque Central de Cd Juárez no hay garantías para Benito. El personal a cargo y guardias, brillan por su ausencia a pesar de que se ha documentado que le han dado de comer en múltiples ocasiones desde donas hasta pan de caja, pero @MaruCampos_G dice que todo está bien. pic.twitter.com/9baF8LGlg6 — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) October 16, 2023

Promovieron amparo para Benito por la realización de actos crueles en su contra.Otorgaron la suspensión de plano para que esos actos cesen.Ayuda para que los vendidos de @PROFEPA_Mx no sigan de tapaderas con @MaruCampos_G @FundacionToby @rbarriosfuentes @ZUEMYRT @Mary_Luisa_AG pic.twitter.com/KZUBk9q1Pi — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) October 9, 2023

Los empleados del parque rechazaron las críticas, aunque reconocieron que no pueden plantar más árboles. Dijeron que están trabajando para mejorar el recinto de Benito, señalando que su presencia ha sido importante para impulsar la popularidad del parque entre los visitantes, en su mayoría niños.

Las visitas mensuales subieron de unas 140 mil antes de la llegada de Benito a unas 200 mil.

El director del parque, Rogelio Muñoz, dijo en junio pasado que las autoridades planean construirle a Benito un nuevo recinto de invierno con calefacción y un toldo más grande para que se cubra del sol, pero hasta el momento no lo han hecho.

El Parque Central, que tiene otras especies de animales como patos y burros, invitó a los niños de toda la ciudad a visitar a la nueva jirafa cuando recién llegó, mientras que el Gobierno del estado de Chihuahua patrocinó un concurso entre estudiantes de primaria para ponerle nombre.

El parque tuvo una jirafa llamada Modesto durante 21 años. Falleció el año pasado y los activistas dijeron que no quieren que la experiencia de Modesto, que estaba solo y en ocasiones se quedaba atrapado en la nieve y las bajas temperaturas, se repita para Benito.

En Cd Juárez el invierno es muy crudo. Vean la foto. Modesto perdió parte de su cola y la punta de las orejas por necrosis en una helada por no tener un granero apropiado. Las jirafas son muy sensibles al frío. Esto le espera a Benito @PROFEPA_Mx @Mary_Luisa_AG @BeatrizGMuller pic.twitter.com/6XmRkEChj8 — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) October 17, 2023