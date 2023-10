“Checo” Pérez llega al quinto en la Sprint del GP en EU; Verstappen gana carrera

Victoria cómoda de Max en el sprint de Austin por delante de Lewis y Leclerc, que salen delante del campeón este domingo. Sainz fue sexto, Alonso, 13º, y “Checo” Pérez en quinto lugar.

Ciudad de México, 21 de octubre (AsMéxico).- Como plato principal no llena, así que el sprint de Austin quedará más bien como aperitivo de lo que puede ser el GP de Estados Unidos este domingo: por fin Hamilton ha llegado para presionar a Verstappen, a asomarse tímidamente hacia donde ni se acercó en los últimos dos años.

A pesar de ser una carrera de sólo 19 vueltas en el Circuito de las Américas, los logros llegaron para el mexicano “Checo” Pérez, quien finalizó la competencia en quinto lugar, misma en la que Max Verstappen resultó ganador.

Listo, Checo termina 5° en la Sprint Race tras un par de buenos rebases. Mañana es el día de la verdad, Max sale 6° y Pérez 9°. Ahora sí Red Bull tendrá que chambear para que sus dos toros terminen en el Top5 e incluso podio. Un ojo a la carrera y el otro a Hamilton. pic.twitter.com/V4m9jffRyt — Don Checo Perez Shitposting (@ChecoPerezDios) October 21, 2023

Hamilton, el siete veces campeón volvió a verse de cerca con su archienemigo, a abrir el DRS a la estela del Red Bull y plantearse una pelea contra Max. Que no llegó, porque el neerlandés abrió pronto un hueco suficiente para completar el trámite de 19 vueltas y ganar el sprint sin dificultades por delante del caballero del Imperio Británico. Pero en la carrera principal es Lewis quien sale delante (2º) y Verstappen quien debe remontar (6º). Y en ese escenario, el triunfo cómodo del campeón ya no parece tan verosímil ahora que tanto Mercedes como McLaren son capaces de plantarle cara, tímidamente, al Red Bull dominante.

Lástima que Ferrari no aguante ese ritmo: Leclerc fue tercero. Tanto él como Sainz fueron valientes en la salida, Charles se tiró a por Max con agresividad, le forzó por el interior, pero esa trazada tan forzada permitió que Hamilton le superase en la primera curva. Y Carlos salió con blandos, fue el único, y eso le permitió comerse a Piastri en la arrancada (toque incluido) y a Norris en la primera vuelta. Pero la degradación fue crítica, no debería sorprender después de Qatar, y terminó cayendo a la sexta plaza, justo por detrás de Lando y “Checo”. Ahora que el Red Bull parece ligeramente vulnerable, si es que se puede llamar vulnerable a ganar una carrera con menos margen, da la sensación de que Ferrari no es una alternativa. O que Austin no es como Singapur y premia a otros.

Simply lovely that! Strong Saturday @redbullracing 🙌 It’s always great to be here in Austin, thank you all for your support! We go again in Sunday’s race 👊 pic.twitter.com/nckEwDPAZt — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 21, 2023

ALONSO FUE 13º Y STROLL NO TERMINÓ

Delante no hubo mucho más movimiento en cuanto Verstappen se acomodó y Sainz se descolgó. Tampoco detrás, porque el sprint no regala alicientes a quienes pelean fuera del top-8. Alonso cedió varias posiciones en la primera vuelta, del 12º al 15º, y ahí se estableció para finalizar 13º en un fin de semana con pena y sin gloria por parte de Aston Martin. Stroll estaba justo por delante, pero abandonó a dos vueltas para el final. No hay mucho que hacer, los problemas de fiabilidad del viernes les dejaron sin la única sesión de libres del fin de semana y llegaron a las clasificaciones y las carreras con un monoplaza mal configurado. Desde el garaje transmiten que esto no descalifica las mejoras introducidas en Las Américas, que en México puede que sucedan otras cosas. Pero el tren de los podios se va.

Mientras tanto, con una carrera más bien sosa concluida, queda la primera oportunidad para plantar cara al recién coronado campeón del mundo. Es lo curioso de este deporte en el que con el título decidido la temporada aún no ha concluido. Habrá cinco oportunidades para ganar al mejor y presumir. Y Max tiene cinco ocasiones para defender su honor tras arrasar con todo en 2023. La pole de Leclerc le puede ayudar si el SF23 ralentiza al grupo mientras el Red Bull remonta. Pero Mercedes ha ganado carreras en todas las temporadas desde que la F1 es híbrida, y siempre hubo al menos un inglés triunfador al año en toda la historia del Mundial. La primera victoria de Hamilton desde Arabia Saudí 2021 bien podría emborronar el paseo triunfal de ‘Mad Max’ en los últimos meses. Así que no, no está todo el pescado vendido. Ahora Verstappen solo puede perder.

It’s very fine margins when you’re pushing to the limit. Unfortunate end to Qualifying, but we will keep on pushing for the rest of the #USGP weekend @redbullracing 👊 pic.twitter.com/x2Kk9OQwn6 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 20, 2023

