Miley Cyrus festeja su cumpleaños en México con show en el Corona Capital

A diferencia de los dos días anteriores, este domingo la entrada del festival lucía a su totalidad. Las filas del acceso, al menos en la Puerta 15, eran inmensas y conforme pasaba el tiempo cada vez arribaban más personas.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Los outfits más fancies llegaron a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en el marco del tercer y último día de actividades del Festival Corona Capital.

El show estelar de este domingo, protagonizado por la estadounidense Miley Cyrus, logró reunir cientos de sombreros rosas, negros, con animal print de vaca, entre otros, en las inmediaciones de la mega fiesta musical citadina.

A diferencia de los dos días anteriores, este domingo la entrada del festival lucía a su totalidad. Las filas del acceso, al menos en la Puerta 15, eran inmensas y conforme pasaba el tiempo cada vez arribaban más personas.

Este fue el primer y único día en el que se observó más movimiento, algo que no se esperaba pues en días anteriores las publicaciones de reventa de boletos, a un precio bastante accesible, para este domingo inundaron las redes sociales.

Previo al show estelar que se empalmaba con la agrupación The 1975, MØ, la artista danesa de nombre de pila Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, logró cimbrar el escenario Viva Tent.

“Ha pasado mucho tiempo desde la ultima vez que estuve aquí y estoy muy, muy feliz”, expresó la cantante de 34 años de edad.

Al ritmo de temas como “Youth is Lost”, “New Moon”, “True Romance” y, por supuesto, “Lean On”, canción con la que saltó a la fama en el 2015, MØ puso a bailar a un ferviente público que la recibió con los brazos abiertos y al que, por cierto, les regaló dos gorros de su merch oficial.

Después de haber ofrecido dos presentaciones este año, la agrupación británica-irlandesa Idles regresó a la Ciudad de México este domingo para ofrecer un potente show en el que los famosos mosh pits no faltaron.

Por su parte el rapero estadounidense Lil Nas X logró reunir a miles de sus seguidores en el escenario Vans. El número de asistentes de su presentación fue tal que llegaban hasta el circuito de circulación común.

Marie Ulven Ringheim, mejor conocida como “Girl in Red”, se dio cita con su público en el escenario Bosque, en donde expresó su alegría al presentarse por vez primera en territorio mexicano.

Minutos antes de que iniciara el acto estelar del tercer y último día de actividades de la décimo segunda edición del Corona Capital, se pudo observar a un buen número de personas corriendo en las inmediaciones de la Curva 4 para presenciar el show de Miley Cyrus.

“¿Quién está listo para divertirse? Yo también estoy lista. ¡Vamos a hacerlo”, fueron las palabras con las que la artista estadounidense arrancó con un show de una hora y cinco minutos, una duración que se quedó corta de acuerdo con lo estipulado inicialmente en los horarios del festival.

“Wrecking Ball”, “Plastic Hearts” y “Nothing Breaks Like a Heart”, fueron los primeros temas que resonaron en el escenario principal de Corona Capital.

“Les iba a decir que va a ser mi cumpleaños la próxima semana, pero creo que ya lo saben […] Este show quiero hacer algo diferente, quiero hacer algo especial y no porque va a ser mi cumpleaños sino porque quiero ver que voy a traer conmigo al cumplir 30 años”, expresó Miley entre los gritos del público.

“He trabajado mucho tiempo y ahora sólo quiero tocar y sé que cuando uno toca en un evento lo hace por una razón, se supone que debe ser divertido y quiero tocar con ustedes, no sólo presentarme ante ustedes porque quiero estar con ustedes y esta noche voy a hacer el mejor show que he planeado para que nos conectemos aún más profundo de lo que nos conectamos antes, trayendo algo auténtico”, agregó antes de comenzara cantar un extracto de “Bang Bang (My Baby Shot Me Down), un cover de Cher”, y “See You Again”.

Tish Cyrus, madre de la cantante, se dejó ver en el escenario durante la presentación y protagonizó el momento emotivo de la noche cuando abrazó a la artista mientras se escuchaba “Mother’s Daughter” en el festival.

Después de casi una hora de show, Miley se despidió del público mexicano con “The Climb”, “We Can’t Stop” y “Party in the U. S. A”.

Mientras tanto, en el escenario Corona Agua Rifada, la agrupación británica The 1975 seguía recibiendo a cientos de personas que corrían para disfrutar una parte de su presentación y, sobre todo, para escuchar el himno de la banda “Somebody Else”.

De esta forma, y gracias a que la presentación de Miley Cyrus duró menos de lo esperado, The 1975 concluyó con las actividades de la codiciada edición 2022 del Corona Capital.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.