VIDEOS: Un sismo de magnitud 5.6 azota Indonesia; edificios caen y mueren 56 personas

Por Edna Tarigan

CIANJUR, Indonesia (AP).— Un sismo fuerte y poco profundo derribó edificios y muros el lunes en Java, la populosa isla principal de Indonesia, donde mató al menos a 56 personas e hirió a cientos. La gente corrió a las calles, algunos cubiertos de sangre y polvo blanco, para ponerse a salvo.

Trabajadores de emergencias atendían a los heridos en camillas ante los principales hospitales, en terrazas y estacionamientos. Entre las víctimas había muchos niños, algunos de los cuales necesitaron mascarillas de oxígeno, tratamiento por vía intravenosa o reanimación cardiopulmonar.

Los vecinos, algunos con niños que lloraban en brazos, huyeron de viviendas dañadas después de que el sismo de magnitud 5.6 golpeara la región de Cianjur, en la provincia de Java Occidental, a última hora de la tarde, a una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas). El sismo sembró el pánico en la zona metropolitana de Yakarta, donde los rascacielos oscilaron y algunos fueron evacuados.

Equipos de rescatistas y civiles buscaban en Cianjur a personas que pudieran haber quedado sepultadas entre los restos de casas de ladrillos. El temblor tuvo fuerza suficiente para derribar muros, trozos de concreto y tejas, algunas de las cuales cayeron en dormitorios.

Para el lunes por la noche se habían contabilizado 56 muertos, indicó Herman Suherman, responsable del Gobierno regional de Cianjur. Unas 700 personas estaban heridas, señaló el director de la Agencia Nacional de Alivio de Desastres, Suharyanto.

Se reportaron varios deslizamientos de tierra en la zona. Entre las docenas de edificios dañados había una escuela islámica con internado, un hospital y otros recintos públicos, según la agencia.

Aún se estaba reuniendo información sobre el alcance de los daños y el número de víctimas.

Algunos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital del gobierno en Cianjur, donde se levantaron carpas de emergencia y el personal atendía a los heridos.

La Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica registró al menos 25 réplicas.

En febrero, un sismo de magnitud 6.2 mató al menos a 25 personas e hirió a más de 460 en la provincia de Sumatra Occidental. En enero de 2021, un sismo de magnitud 6.2 mató a más de 100 personas e hirió a casi seis mil 500 en la provincia de Sulawesi Occidental.

Un potente terremoto y tsunami en el Océano Índico en 2004 mató a casi 230 mil personas en una docena de países, la mayoría en Indonesia.

