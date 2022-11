VIDEOS: Turista sube a pirámide de Kukulkán y la repudian; la llaman #LadyChichenItza

Hasta el momento, el video de la turista escalando la pirámide cuenta con más de 9.5 millones de reproducciones, alrededor de 747 mil “likes” y con casi 3 mil 500 comentarios.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Una turista evadió las restricciones y escaló la pirámide de Kukulcán ubicada en Chichen Itzá, Yucatán. Ante su acción violatoria de la ley, otras de las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a abuchearla, insultarle e incluso lanzarle bebidas.

El acto de la turista, al parecer extranjera, fue capturado en video y difundido por medio de las redes sociales. En las imágenes se muestra cómo la mujer comienza a subir las escalinatas de la piramide de Chichen Itzá, pese a que está prohibo.

La mujer evadió los señalamientos que prohíben subir las escalinatas, al mismo tiempo que ignoró los gritos y chiflidos del resto de los presentes en el lugar. Sin embargo, al llegar a la cima, la mujer comenzó a bailar y agitar los brazos de un lado a otro, lo que provocó mayor indignación de los visitantes.

Una vez ahí, la turista comenzó a descender obligada por las autoridades de la zona. La mujer igual habría escupido en la que es considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, por lo que los presentes comenzaron a gritar “¡a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel!”, mientras descendía de la pirámide, custodiada por personal del INAH.

Otros videos muestran cómo fue que el resto de los turistas comenzaron a abuchearla y a lanzarle agua a la extranjera. Las imágenes también dejan ver que otra mujer comenzó a jalarla del cabello. Ante las agresiones, las autoridades tuvieron que proteger y retirar a la turista.

“¡Estúpida!”, “¡Idiota!”, “¡Chingas a tu madre!”, gritaron los otros visitantes a la zona arqueológica.

Luego de que las grabaciones se viralizaran en redes sociales, los usuarios comenzaron a llamarla “Lady Chichén Itzá”.

“¿Por qué la gente no entiende que no se puede?”; “Los gritos de Sacrificio, jajaja”; “No sé quién estuvo más mal, si la gente o ella”; “La gente no entiende que lo sagrado es sagrado”, escribieron varios internautas en los videos virales.

De acuerdo con medios locales, el jefe jurídico del INAH en Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, dijo que se abrió un expediente por la infracción cometida por los turistas a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

Logran bajar a Mujer que se subió a la Piramide en Chichen-Itza obstruyendo la ley, es detenida y la abuchean😱. pic.twitter.com/g0Cxoc9Q9V — Fernando Salvador (@ferchavagil) November 21, 2022

¿POR QUÉ NO SE PUEDE SUBIR AL KUKULCÁN?

Desde hace 14 años, en 2008 y disposición del gobierno Federal, se prohibió que los turistas y visitantes en las diferentes zonas arqueológicas del país puedan subir a pirámides o monumentos, por motivos de conservación.

Según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece en el Artículo 55 las penas y sanciones contra quienes dañen monumentos arqueológicos inmuebles, o quienes vulneren la citada ley.

En el Artículo se detalla que la sanción por subirse a la pirámide ronda desde los 100 pesos hasta 50 mil pesos.

“Cualquier infracción a esta Ley o su Reglamento, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de cien a cincuenta mil pesos”.