No hay derecha qué enfrentar, electoralmente no es una amenaza: Citlalli Hernández

La Senadora Citlalli Hernández reiteró en entrevista con SinEmbargo Al Aire que existe un peligro de que movimientos como el de la CPAC una fuerzas con otras corrientes de la derecha y promuevan la mentira y el miedo entre la sociedad mexicana.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, Secretaria general de Morena, afirmó que actualmente la derecha en México “no representa una amenaza electoral” para el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, reconoció que “es peligroso” que un sector de la población camine bajo la desinformación el odio y la mentira promovidos por personajes de la ultraderecha.

“Electoralmente no hay una derecha qué enfrentar. Que estén divididos, que no se pongan de acuerdo, por supuesto beneficia a Morena, pero en el punto más profundo de nuestro proyecto no nos beneficia que haya un sector que esté caminando bajo la desinformación, bajo el odio, bajo la mentira. Creo que en el proyecto de transformación es peligroso. Desde Morena nos toca vislumbrar este momento para avanzar en la revolución de las conciencias, es decir, necesitamos combatir el discurso de odio, combatir la desinformación”, afirmó la Senadora Citlalli Hernández en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El pasado fin de semana, México fue por primera vez sede de la de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un evento que reunió a personajes y políticos ultraconservadores. René Bolio, su director en México y exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que en el país ya se está trabajando para unir a figuras de la derecha, algunos de ellos de expresiones radicales para enfrentar la expansión de los gobiernos de izquierda.

En el evento que se realiza en México por primera vez fue organizado por Eduardo Verástegui, conocido por simpatizar con las propuestas de Donald Trump y oponerse mediante el trabajo en fundaciones al derecho al aborto, el actor es el actual presidente de la CPAC.

Ante esta situación, la Secretaria general de Morena expresó su preocupación porque este tipo de congresos se realicen en México y afirmó que es un reflejo de la articulación que está teniendo la derecha no sólo a nivel local, sino a nivel global.

“Me parece delicado que una cumbre de este tipo tenga entrada en México, es decir, fue un congreso fascista. Me parece que habla de esta articulación que está teniendo la ultraderecha a nivel regional y global. En el caso mexicano es muy evidente, vemos voces como Lilly Téllez, el propio Carlos Leal, me parece sorprendente la manera en la que piensa. Creo que se intenta fortalecer la presencia de la ultraderecha, hay que decirlo, el PAN ha traído a VOX y me parece alarmante”.

Citlalli Hernández reiteró que existe un peligro de que movimientos como el de la CPAC se junte con otras corrientes de la derecha y promuevan la mentira y el miedo como herramienta.

“Creo que es peligroso porque todo ese pensamiento conservador al no tener una agenda clara, al no tener un proyecto definido se junta con los intereses de antes, la derecha institucional, la derecha global, la derecha regional y la mentira como herramienta, el miedo como herramienta puede ser muy peligroso porque puede generar un pensamiento neofacista”.

Y agregó:

“Hay mucha desinformación, hay mucho odio, hay mucho clasismo, hay mucho racismo y eso no le conviene a un proyecto de cambio. Electoralmente la derecha no es una amenaza para nuestro proyecto, pero nuestro proyecto es mucha más que ganar elecciones y yo creo que de aquí a los próximos años Morena debe asumir el reto de que ese sector está bien sino nos quiere, pero que no caiga en la trampa de la desinformación, el miedo y la mentira porque podría ser muy peligrosa y en el mediano y largo plazo puede ser una base social de la ultraderecha y sería muy grave que por no combatir estos discursos se derrote a la 4T y lo que llegue es un proyecto de ultraderecha”.

La también Senadora aseguró que Morena tendrá el reto de hacerle frente a estas expresiones de odio y evitar que se esparza este discurso entre la sociedad mexicana y así evitar que la gente sea engañada.

“Creo que es un reto de no sólo de nosotros que nos asumimos antifascistas, sino de varias voces que condenan estas presencias el hacer una labor para que no se empiece a gestar este pensamiento y no se empiecen a sacar estas miserias humanas ante estos discurso de odio y mentira que se quieren gestar ante la 4T diciendo que somos comunistas, que estamos destruyendo la democracia y otra serie de falacias que parecieran actos aislados pero creo que todo está en el mismo contexto, regional, nacional y global”.

DESMIENTE ACARREO

Respecto a la marcha del próximo domingo 27 de noviembre que el Presidente López Obrador encabezará del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México con motivo de sus cuatro años al frente del Gobierno, Citlalli Hernández calificó el evento como un hecho histórico.

“El sólo hecho de que el Presidente vaya a encabezar la marcha, de que llevamos dos años sin estar en las calles de manera masiva por la pandemia y de que probablemente sea la última vez que marchemos con Andrés Manuel López Obrador, creo que va a ser una marcha masiva. Ojalá que se acerque o supere a las del desafuero o a las del fraude 2006”.

Ante los señalamientos y descalificaciones por parte de la derecha y grupos de oposición que afirman que en la marcha participarán acarreados, Hernández afirmó que estos ataques forman parte de la estrategia para tratar de desacreditar el movimiento.

“Creo que cualquiera sabe que va a ser una marcha masiva y por supuesto la estrategia de la derecha será ir anticipando el descalificar esta marcha. Habrá compañeros de todos el país y habrá camiones, lo anticipo, porque ya veré tomando fotos a la derecha de que hay camiones. Va a ser una movilización del obradorismo, de respaldo a la 4T, de fiesta, de celebración por cuatro años no sólo de gobierno, sino de la victoria del pueblo”.

Finalmente, Citlalli Hernández hizo un llamado a todos los miembros de Morena a dejar de lado las banderas y el oportunismo y convertir la marcha del próximo domingo en una fiesta social.

“También sabemos que Morena ha crecido mucho y que la 4T también pilótenla los que son oportunistas, los que quieren quedar bien, por ello hago un llamado a todos los dirigentes, a todos los diputados, senadores, Gobernadores, a todos los entes que acompañan a la 4T a que hagamos de esta manifestación una fiesta social, una fiesta colectiva de la 4T y que no convirtamos esta marcha en una competencias de banderas”.