Disney anuncia que su exdirector Bob Iger volverá a encabezar la empresa por 2 años

California, EU, 21 de noviembre (AP) — The Walt Disney Company anunció el domingo que su exdirector general Bob Iger regresará a encabezar la empresa durante dos años, una medida que tomó por sorpresa al sector del entretenimiento.

La compañía señaló que Bob Chapek, quien reemplazó a Iger en 2020, dejó el puesto. La presidenta de la junta directiva, Susan Arnold, le agradeció a Chapek sus servicios, incluido su tiempo durante los “desafíos sin precedentes de la pandemia” de COVID-19.

Los directivos creen que Iger está “en una situación única” para liderar el enorme conglomerado de entretenimiento “en un periodo cada vez más complejo de transformación de la industria”, indicó Arnold en un comunicado. Iger, de 71 años, condujo a Disney durante su absorción de Lucasfilm, Pixar, Marvel y las empresas de entretenimiento de Fox, y en el lanzamiento del servicio de streaming Disney+.

Iger stepped down as CEO early in 2020.

He was replaced by longtime exec Bob Chapek.

Some were surprised.

But Chapek was Iger’s handpicked successor.

Meanwhile, the world was about to change… pic.twitter.com/7AVflMxJGX

