Eugenio Derbez da nuevos detalles sobre su salud; no volverá a levantar su brazo

Los Ángeles, 21 de noviembre (La Opinión).– Tras permanecer fuera de los reflectores por el accidente que sufrió el pasado mes de agosto, Eugenio Derbez reapareció durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, con quienes compartió algunos detalles sobre su estado de salud asegurando que los médicos le informaron que no podrá levantar “nunca más” el brazo que se fracturó, pero está dispuesto a desafiar los pronósticos.

La charla ocurrió la mañana de este domingo 20 de noviembre con motivo del inicio del Mundial Qatar 2022, en donde también participó el portero mexicano Guillermo Ochoa con quien mantiene una amistad desde hace varios años. Pero durante la transmisión no sólo se refirieron a temas relacionados con fútbol, ya que el actor aprovechó para hablar de su recuperación luego de sufrir un accidente en el que se fracturó el hombro derecho.

Además de expresar lo emocionado que estaba porque tenía mucho tiempo que no aparecía ante sus seguidores, el comediante explicó que ha estado un “poquito desconectado” desde que sucedió su accidente y debido a la recuperación, pero va muy bien.

Para toda la gente que le pregunta cómo se encuentra ya que algunos piensan que todavía sigue en cama, compartió que no es así, pero no todo han sido buenas noticias, pues sus médicos le informaron que no podrá levantar su brazo con normalidad.

“Voy muy bien, mejor de lo que yo esperaba para haber tenido 17 fracturas en esta zona (del hombro). Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro, me dijeron que nunca más, y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo“, dijo Derbez.

Enseguida mostró que su mano aún permanece inmovilizada, aunque aseguró que finalmente le quitaron el cabestrillo.

“Voy bien, todavía no puedo levantar el brazo, no tengo mucha fuerza en la mano, pero lo muevo bastante, miren. Ya les enseñaré unos avances que he tenido”, añadió.

Asimismo, reveló que está muy emocionado de estar “regresando a la chamba”, aunque no al cien, pero sigue avanzando poco a poco.

Durante el encuentro con el portero Francisco Guillermo Ochoa también recordaron cuando participó en un capítulo de la ‘Familia P. Luche’ hace más de 10 años previo al Mundial de Sudáfrica dando vida al novio de su hija “Vivi”, con lo que bromearon.

“Sigues igual, con un medio hombro“, dijo el arquero, a lo que Derbez respondió que da medios abrazos, pero va muy bien.

Pero tras el accidente que sufrió, también concluyó que seguramente su “carrera de portero ahí se acabó”.

