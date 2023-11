Rubalcava y Murat no han hablado con Morena: Delgado; “el Frente se hace agua”, dice

El presidente morenista, Mario Delgado Carrillo, se lanzó contra la oposición al asegurar que es un “frente gelatinoso” que ya se hizo agua, entre pactos inconfesables”.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).-El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció esta tarde que no ha tenido comunicación con Adrián Rubalcava, Alcalde con licencia en Cuajimalpa y esaspirante a la Jefatura de Gobierno de la capital por el Frente Amplio por México, después de su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante una conferencia de prensa, el líder morenista detalló que no ha mantenido contacto con Rubalcava, luego de su salida de las filas del partido tricolor. Sin embargo, reconoció que haya denunciado “las complicidades de su dirigente con la mafia inmobiliaria”, respecto a las irregularidades al interior del bloque opositor.

“Yo no he hablado con Rubalcava, no sé si tiene interés pero le reconocemos que haya denunciado las complicidades de su dirigente con la mafia inmobiliaria, es evidente que no pueden explicar cómo seleccionaron a Taboada, no hubo ningún proceso democrático y entre ellos mismos se apuñalaron por la espalda, iba a haber encuesta y se la ahorraron, lo nombraron porque hay detrás intereses inconfesables”, destacó.

En conferencia de prensa, informamos sobre el arranque de precampaña de la Dra. @Claudiashein como precandidata única de nuestro movimiento a la Presidencia de la República, así como de las visiones y aspiraciones que la Dra. tiene para el porvenir. También informamos sobre los… pic.twitter.com/C3lLzFmPjA — Mario Delgado (@mario_delgado) November 21, 2023

Asimismo, Mario Delgado destacó que el único funcionario con el que ha mantenido contacto es el experredista Víctor Hugo Lobo, ya que lo considera como un aliado entre sus conocidos al romper el pacto con las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por ir en contra de sus principios.

“(Lo) conozco desde hace muchos años, con él sí he hablado y él me dijo ‘pues yo rompí porque el PRD ya de izquierda no tiene nada y va en contra de mis principios'”, enfatizó.

Cabe mencionar que ante las renuncias en el tricolor, el morenista hizo énfasis que dicho descontento haya afectado a su opositor del PRI, como lo fue la renuncia del Alcalde de Cuajimalpa y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Ante ello, reconoció irónicamente la labor del dirigente nacional prrista, Alejandro Moreno Cárdenas, por ser un “héroe para Morena”.

“Por cierto, ¿en este ratito no ha renunciado nadie al PRI? Ya debería el PRI tener un letrero que diga ‘el último que apague la luz’, porque todos los días hay deserciones, gracias a este héroe anónimo de la Cuarta Transformación que es ‘Alito’ Moreno”, manifestó.

A pesar de que exista la posibilidad de que dichos funcionarios pudieran afiliarse con el partido guinda, Delgado aseguró hasta ahora que hasta ahora “no está contemplado” ni hay ninguna invitación para sumarse a la segunda fase de la Cuarta Transformación (4T) en el país.

MARIO DELGADO SE BURLA DEL FRENTE

El presidente morenista se lanzó contra el Frente al asegurar que hay “pactos inconfesables”, debido a que no hubo un proceso de selección en la definición de Santiago Taboada como su precandidato a la Jefatura de Gobierno de CdMx, a pesar de haber ofrecido que realizarían una encuesta.

En su reciente encuentro con medios de comunicación, Mario Delgado aseguró que entre los líderes del PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y PRD “se apuñalaron la espalda, hicieron el dedazo que hay atrás”.

“La oposición con su frente gelatinoso sigue haciendo agua (…) Son pactos inconfesables, se traicionan entre ellos, acostumbrados por tantos años a robar al pueblo, también se roban entre ellos. Sus alianzas son de intereses son complicidades que llevaron a la imposición de uno de los líderes de la mafia inmobiliaria que está anidada en la Benito Juárez”, indicó.

Tras los resultados, el morenista citó una encuesta donde Clara Brugada tiene 32.6 por ciento más de preferencias que Santiago Taboada, por lo que señaló que la alianza del PRI, PAN y PRD en la capital no tendrán más porcentaje, al mencionar que “para ellos la ciudad es un botín”.

“Es lo que ellos hicieron, han hecho en los gobiernos de la Benito Juárez, hay múltiples denuncias de ciudadanos que fueron defraudados por esta camarilla de tranzas inmobiliarios”, concluyó.

RUBALCAVA RENUNCIA AL PRI

El Alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, renunció al PRI tras la designación de Santiago Taboada como precandidato del frente opositor a la Jefatura de Gobierno. Acusó a Alejandro Moreno y a Xóchitl Gálvez de mentirle y simular un proceso democrático.

“Lamento que las dirigencias y la propia candidata a la Presidencia me hayan mentido, simularon un acto democrático, si así esperan ganar la Jefatura de Gobierno y la Presidencia están perdidos, le están mintiendo a la ciudadanía”, dijo Rubalcava en una rueda de prensa en el restaurante Arango de la Ciudad de México.

En la conferencia, en donde llegó sorpresivamente la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a manifestarle su apoyo, reiteró que su salida del PRI es culpa de la dirigencia, no de los militantes.

Respaldando a @AdrianRubalcava, un político de palabra, un hombre con principios, valores y que se ha caracterizado siempre por gobernar con el corazón. ¡No está solo: Cuenta con mi apoyo y el de la #Cuauhtémoc para seguir luchando y trabajando por la #CDMX! #SCA pic.twitter.com/YKVjipro0C — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 18, 2023

“Me salgo del PRI, no voy a estar en un partido en el que la dirigencia traicionó los principios, lamento que la misma candidata de la Presidencia me traicionó, le están mintiendo a la ciudadanía, Xóchitl Gálvez debe cuidar a sus amistades”, recalcó.

El Alcalde con licencia de Cuajimalpa adelantó que en los próximos días decidirá su futuro político al asegurar que “se lleva bien con todos los partidos”.

En la conferencia, donde estuvieron presentes diputados del PRI-CdMx que lo respaldaron, reiteró que su salida del PRI es porque no va a respaldar “una candidatura manchada por la corrupción, un proyecto en el que no coincidimos”, en referencia a las acusaciones de corrupción inmobiliaria del que se le acusa a Santiago Taboada en la Benito Juárez.

También mostró unas encuestas en donde él aparece arriba de Taboada y aun así las dirigencias del PRI, PAN y PRD decidieron excluirlo y elegir al panista Santiago Taboada.

“He gobernado la Alcaldía cuatro veces y le aporté al PRI 12 diputados”, dijo al revelar que le ofrecieron una Senaduría como premio de consolación.

El Frente Amplio por México en la Ciudad de México impuso al Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, como su candidato para competir por la Jefatura de Gobierno en 2024, hecho que generó tensiones en los partidos de la coalición tras dejar fuera a dos de sus cuadros fuertes en la capital: Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas, aunque esta última al final no se registró.