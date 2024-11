Ya hasta parece chiste, querido lector. Y uno muy malo. Que los gobiernos de la “cuarta transformación” desprecien a la cultura no es una novedad. Pero que ahora se llegue al punto de proponer una reducción del presupuesto de Cultura es sencilla y totalmente indignante… como si no existieran todas las necesidades que los años anteriores se fueron acumulando con los recortes de López Obrador.

Ya de por sí era indignante: un presupuesto enorme para Cultura que en realidad era para obras en Chapultepec que solo benefician a la población de la Ciudad de México. Un centralismo sin parangón y sin vergüenza alguna. Una burla, una risa amarga. La “izquierda” contra la cultura mexicana, dejando en la inopia a un sector que decían que les importaba, hasta hace algunos años. Porque seamos sinceros, la presidenta Sheinbaum no mostró ni tantito interés por el sector en la campaña. Se le atragantaba la palabra “cultura” o de plano no se la sabía. Era como en las épocas priistas en las que la cultura estaba integrada en la educación, y sencillamente no valía la pena ni mencionarla. Así. Decepcionante, por donde se le vea.

Y es que cabría preguntarse ¿por qué los morenistas desprecian tanto a la Cultura y a los artistas? Realmente es notorio su desdén, una y otra vez, mostrado estos años. Yo me lo pregunto hoy, cuando es evidente que ya no queda nada de aquella afinidad de los hacedores de cultura con ellos. Las porras de campaña, el apoyo de la comunidad cultural con la que López Obrador llegó al poder. Se esfumó ese apoyo tras los malos tratos que la comunidad cultural sufrió durante el último sexenio. Por el nuevo proyecto de presupuesto parece que no solo seguiremos en las mismas, querido lector, sino que empeoraremos sustantivamente.

No pierden solamente las instituciones culturales que a falta de presupuesto se dedican a meramente sobrevivir, no pierden solamente los artistas y hacedores de cultura, pierden los mexicanos todos al ver disminuidos los bienes culturales, al no tener ofertas de calidad y ver restringidos sus derechos culturales. Perdemos todos cuando los sitios y monumentos son abandonados, comienzan a entrar en decadencia ante la falta de mantenimiento. Esas pérdidas son muy graves, no son cosas sin importancia, querido lector.

Y es que hay que volver a preguntarse ¿no es completamente neoliberal lo que hacen cuando sacrifican a la cultura, la salud y la educación en el presupuesto? ¿Qué tiene de izquierdista la propuesta? Nada, es la respuesta. No hay nada progresista ni izquierdista en el trato que el sector cultural ha recibido desde que llegó Morena al poder. Esa es la verdad, es una traición para aquellos que creyeron que la llegada de la izquierda al poder significaría el crecimiento y el fortalecimiento del sector. Más progresistas resultaron los gobiernos de la transición que ellos, hay que decirlo. Con todo y sus mafias culturales, supieron crear instituciones, les importaba, al menos.

Porque lo más grave no es que le quiten recursos, sino que al nuevo gobierno no le interese en lo más mínimo la Cultura, la vean como una cosa superflua, decorativa. Antes, comandada por Alejandra Frausto, como un medio para crear propaganda, un desfile de huipiles y poco más. Ahora, parece que ya nada. La transformación ha consistido sí, en sacar algunas mafias culturales de las instituciones, y en dejarlas en una inercia de austeridad y merma ¿qué podrán hacer las instituciones culturales con cada vez menos dinero? ¿cuál es el programa cultural de la presidenta Sheinbaum que no requiere inversión alguna?

Es como si a este nuevo régimen que están creando le sobraran las manifestaciones culturales y artísticas. O las ven como materias docentes o como molestias. Más parecido a como la derecha suele tratarlas, que ve en ellas un mero desperdicio de dinero, este nuevo sexenio comienza a lucir como una radicalización del anterior, pero sin aura. Solo desdén, que es una forma de desprecio… pues ¿qué le hizo la cultura a la 4T, sino apoyarla?

Mal síntoma, querido lector del “segundo piso” de una transformación que sencillamente desprecia a la cultura al grado de proponer asfixiar al sector, que los hacedores de cultura sobrevivan en peores condiciones que antes por la falta de trabajo. Qué manera de ahogar una economía que podría florecer, vibrante y heterogénea como es la cultura mexicana.

Y aunque no sabemos cuánto del recorte presupuestal prosperará al final, es una señal muy desalentadora, un mensaje inequívoco de las preocupaciones del gobierno de la presidenta Sheinbaum o de su desprecio.

La cultura mexicana se merece mucho más, no ser desmontada como ha venido haciendo la “cuarta transformación” desde que llegó al poder ¿no cree?

María Rivera https://www.sinembargo.mx/author/maria-rivera María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

