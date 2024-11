Corte Penal Internacional pide detener a Primer Ministro de Israel y a líder de Hamás

Por Molly Quell

LA HAYA, Holanda (AP) — La Corte Penal Internacional emitió el jueves órdenes de detención contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa y funcionarios de Hamás, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel en el territorio palestino.

La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y probablemente los aislará aún más y complicará los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Sin embargo, sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamás han sido asesinados en el conflicto.

Situation in the State of Palestine:#ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. Learn more ⤵️ https://t.co/opHUjZG8BL

