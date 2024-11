Trump elige a Pam Bondi, exfiscal de Florida, como sustituta de Gaetz tras su salida

Por Eric Tucker y Alanna Durkin Richer

WASHINGTON (AP) — El Presidente electo Donald Trump nombró el jueves a Pam Bondi, exFiscal General de Florida, para que sea la Secretaria de Justicia de Estados Unidos, apenas horas después de que su otra opción, Matt Gaetz, retirara su nombre de la lista de aspirantes.

Bondi es una aliada de larga data de Trump y fue una de sus abogadas durante su primer juicio político, cuando fue acusado —pero no declarado culpable— de abusar de su poder al intentar condicionar la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania a cambio de que ese país investigara al entonces exvicepresidente Joe Biden.

Bondi estuvo entre un grupo de republicanos que se presentaron para apoyar a Trump en su juicio penal en Nueva York por dinero a cambio de silencio, el cual terminó en mayo con una declaración de culpabilidad por 34 cargos graves. Ha sido presidenta del America First Policy Institute, un grupo de expertos establecido por exmiembros del Gobierno de Trump.

“Durante demasiado tiempo, el Departamento de Justicia partidista ha sido utilizado en mi contra y de otros republicanos. Eso se acabó”, declaró Trump en una publicación en redes sociales. “Pam reenfocará el departamento a su propósito original de combatir el crimen y hacer que Estados Unidos sea seguro nuevamente”.

El hijo de Trump, Donald Trump Jr., le dijo a Fox Business el domingo que el equipo de transición tenía alternativas en mente para sus nominados controvertidos en caso de que no lograran ser confirmados. La rápida selección de Bondi ocurrió unas seis horas después de que Gaetz se retirara.

Ese anuncio culminó un período turbulento de ocho días en el que Trump buscó aprovechar su decisiva victoria electoral para obligar a los senadores republicanos a aceptar selecciones controversiales como la de Gaetz, que había sido investigado por el Departamento de Justicia antes de ser seleccionado la semana pasada para dirigirlo. La decisión podría aumentar el escrutinio sobre otros nominados controvertidos de Trump, incluido el candidato al Pentágono, Pete Hegseth, quien enfrenta acusaciones de agresión sexual que él niega.

“Aunque el impulso era fuerte, está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo crucial de la Transición Trump/Vance”, dijo en un comunicado Gaetz, un republicano de Florida que un día antes se reunió con senadores en un intento por ganarse su respaldo.

“No hay tiempo que perder en una disputa innecesariamente prolongada en Washington, así que retiraré mi nombre de la lista de los considerados para servir como secretario de Justicia. El Departamento de Justicia de Trump debe estar establecido y listo desde el primer día”, agregó. Horas más tarde, Gaetz publicó en redes sociales que espera “continuar la lucha para salvar a nuestro país”, y añadió: “Quizás desde un puesto diferente”.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo: “Aprecio mucho los recientes empeños de Matt Gaetz con el fin de buscar la aprobación para ser secretario de Justicia. Lo estaba haciendo muy bien pero, al mismo tiempo, no quería ser una distracción para el Gobierno, por el cual tiene mucho respeto. ¡Matt tiene un futuro maravilloso, y espero ver todas las grandes cosas que hará!”.

La semana pasada, Trump nombró a los abogados personales Todd Blanche, Emil Bove y D. John Sauer para altos puestos en el departamento. El miércoles se anunció que Matt Whitaker, otro posible contendiente para secretario de Justicia, será embajador de Estados Unidos ante la OTAN.

Bondi también es fiel a Trump desde hace tiempo. Ha criticado abiertamente los casos penales contra Trump, y también a Jack Smith, el fiscal especial que acusó a Trump en dos casos federales. En una presentación en la radio, Bondi criticó a Smith y a otros fiscales que han acusado a Trump, llamándolos personas “horribles” que, según dijo, intentaban hacerse un nombre “atacando a Donald Trump y utilizando nuestro sistema jurídico como arma”.

Si el Senado liderado por republicanos la confirma, Bondi se convertiría instantáneamente en uno de los miembros más observados del gabinete de Trump, dado el deseo del republicano de aplicar represalias contra los que considera son sus adversarios, y la preocupación entre los demócratas de que buscará doblegar al Departamento de Justicia a su voluntad. Una opinión reciente de la Corte Suprema no sólo otorgó una amplia inmunidad a los expresidentes, sino que también reafirmó la autoridad exclusiva de un mandatario sobre las funciones de investigación del Departamento de Justicia.

Bondi heredaría un Departamento de Justicia que se prevé cambie drásticamente en lo que respecta a derechos civiles, el obligar a las empresas a apegarse a la ley y los juicios a cientos de partidarios de Trump acusados en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, a quienes Trump ha prometido indultar.

Es improbable que Bondi sea confirmada a tiempo para coincidir con Smith, quien presentó dos acusaciones federales contra Trump que se prevé concluyan antes de que el Presidente entrante asuma el cargo. Se espera que los fiscales especiales elaboren informes sobre su trabajo que históricamente son puestos al alcance del público, pero sigue sin estar claro cuándo podría ser dado a conocer un documento así.

En 2013, mientras era Fiscal General de Florida, Bondi se disculpó públicamente por pedir que se retrasara la ejecución de un hombre condenado por asesinato porque se traslapaba con un evento de recaudación de fondos de campaña.

Bondi dijo que se equivocó y lamentaba haber solicitado al entonces Gobernador Rick Scott que pospusiera la ejecución de Marshall Lee Gore por tres semanas.

