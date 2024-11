El bitcoin se acerca a la cifra histórica de 100 mil dólares tras victoria de Trump

Por Wyatte Grantham-Philips

NUEVA YORK (AP).- El bitcoin superó los 98 mil dólares por primera vez el jueves, extendiendo una racha de máximos históricos desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La criptomoneda ha aumentado más de 40 por ciento en sólo dos semanas.

Ahora, el bitcoin está a las puertas de los 100 mil dólares. Las criptomonedas y un puñado de inversiones relacionadas, como los fondos cotizados en bolsa, han experimentado una subida debido a que se espera que el Gobierno entrante de Donald Trump sea más “amigable con las criptomonedas” que la administración saliente del Presidente Joe Biden.

La criptomoneda se negoció hasta en 98 mil 349 dólares la mañana del jueves, según CoinDesk, pero se situó en 97 mil 221 dólares justo antes del mediodía, ET.

Como ocurre con todo en el volátil criptoverso, el futuro es imposible de predecir. Y aunque algunas personas son optimistas, otros expertos continúan advirtiendo sobre los riesgos de inversión.

Esto es lo que usted necesita saber.

VAMOS POR PARTES ¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS?

Las criptomonedas han existido ya durante un tiempo. Pero es probable que usted haya oído hablar más de ella en los últimos años.

En términos básicos, las criptomonedas son dinero digital. Este tipo de moneda está diseñado para funcionar a través de una red en línea sin una autoridad central, lo que significa que, generalmente, no está respaldada por ningún Gobierno o institución bancaria, y las transacciones se registran con una tecnología llamada blockchain.

El bitcoin es la criptomoneda más grande y antigua, aunque otros activos como Ethereum, Tether y Dogecoin también han ganado popularidad a lo largo de los años. Algunos inversores consideran las criptomonedas como una “alternativa digital” al dinero tradicional, pero puede ser muy volátil, ya que su precio depende de las condiciones del mercado en general.

¿POR QUÉ AUMENTA EL BITCOIN?

Gran parte de los sucesos recientes tienen que ver con el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los actores de la industria de las criptomonedas recibieron con beneplácito la victoria de Trump, con la esperanza de que pueda impulsar los cambios legislativos y regulatorios que han solicitado desde hace tiempo, los cuales, en términos generales, buscan un mayor sentido de legitimidad sin demasiada burocracia.

Trump, quien alguna vez fue escéptico de las criptomonedas, recientemente se comprometió a hacer de Estados Unidos “la capital de las criptomonedas del planeta” y crear una “reserva estratégica” de bitcoins. Su equipo de campaña recibió donaciones en criptomonedas y cortejó a los fanáticos en una conferencia sobre el bitcoin en julio. También lanzó World Liberty Financial, una nueva empresa con miembros de su familia para comerciar criptomonedas.

Trump también prometió que, si era elegido, retiraría al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, quien ha encabezado la campaña del Gobierno de Estados Unidos contra la industria de las criptomonedas y ha pedido repetidamente una mayor supervisión.

Aún está por verse cómo se desarrollará todo esto, y si Trump cumplirá rápidamente sus promesas.

“Esta no es necesariamente una historia a corto plazo, es probablemente una historia a mucho más largo plazo”, dijo Glass a The Associated Press la semana pasada. “Y está la cuestión de qué tan rápido puede influir seriamente la política de Estados Unidos sobre las criptomonedas en [una adopción más amplia]”.