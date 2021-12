Animal Crossing: Happy Home Paradise, de regreso al mejor juego del 2020

Con la adición de este nuevo contenido descargable Animal Crossing: Happy Home Paradise, el juego toma sus mejores elementos y sus características principales para ofrecerte una experiencia completamente nueva, no tan diferente, pero que complementa aspectos que no existían a nivel de personalización y creación, dándonos nuevas posibilidades y, sobre todo, más horas de diversión.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Animal Crossing: New Horizons se convirtió en el juego más emblemático del comienzo de la pandemia en 2020, un juego que cruzó barreras y cautivó a miles de personas, incluso ajenas a los videojuegos, por su fórmula, simplicidad y sobre todo diversión. Un juego que nos daba un espacio abierto dentro de una isla para crear nuestra propia ciudad, crearlas a gusto y placer, desbloqueando tiendas, museos y atrayendo a más habitantes para formar parte de ella, pero, sobre todo, dándonos la opción de decorarla y personalizarla a profundidad en cuanto a dimensiones, estructuras, objetos y colores o gráficos; principalmente, el enfoque estaba nuestra propia casa donde podemos expandirla, decorar los pisos y paredes, crear diferentes cuartos con diferentes temáticas, comprar objetos para decorarlos y tener un espacio 100 por ciento diseñado por nosotros y para nosotros.

Animal Crossing: New Horizons es un juego muy personal, donde la meta final y propósito es simplemente buscar tu satisfacción con todas las creaciones que realices a lo largo de la isla; tener esa sensación de paz y de disfrutar cada segundo lo que haces, sin buscar llegar a un final, ser competitivo o terminar antes que alguien más, una experiencia que pocos juegos te la pueden ofrecer. Con la adición de este nuevo contenido descargable “Happy Home Paradise” el juego toma sus mejores elementos y sus características principales para ofrecerte una experiencia completamente nueva, no tan diferente, pero que complementa aspectos que no existían a nivel de personalización y creación, dándonos nuevas posibilidades y, sobre todo, más horas de diversión.

Este nuevo contenido nos presentará a un nuevo personaje: Nuria, quien está iniciando un nuevo proyecto y necesita personal, por lo que nuestro personaje encaja perfectamente con este perfil que nos llevará a “Archipiélago Paraíso”, una pequeña isla donde los habitantes que llegan buscan un lugar para retirarse por completo de sus deberes y pasar el resto de sus días en su casa ideal, aquí es donde entramos con nuestro nuevo trabajo, ya que cada nuevo habitante que se acerque a nosotros con una idea y concepto en mente para la casa de sus sueños depositará toda su confianza en nosotros; para esto, siempre nos pedirán tres muebles u objetos muy específicos en cuanto a la decoración, por lo que al momento de entregar el diseño final, estos objetos siempre deben de estar incluidos para tener feliz a nuestro cliente, dicho esto, tenemos la libertad de agregar objetos extras y la decoración conforme nosotros queramos, dándonos un poco de libertad creativa para crear espacios únicos.

Conforme avancemos con el trabajo, podremos ir teniendo acceso a más clientes, pero no sólo en cuanto a la creación de casas, sino también instalaciones como escuelas, cafeterías, restaurantes, un hospital, entre muchas otras que podremos ir desbloqueando. La adición de este apartado cambia por completo la dinámica del juego y nos da la opción de decorar entornos muchos más específicos. Por si fuera poco, las opciones de personalización también crecen, ya que además de tener objetos y un espacio para decorar, también podremos incluir paredes dentro de estos lugares para limitar y marcar interiores, algo que no podíamos hacer con anterioridad y que es una gran adición para las opciones de personalización.

Claro, en todo trabajo se obtiene una recompensa y esta ocasión no es la excepción, ya que cada que concluyamos un trabajo ya sea de una casa o una instalación, obtendremos tickets para comprar objetos dentro del mismo lugar donde trabajamos y aunque si bien funciona exactamente igual que la tienda normal de nuestra isla, en esta nueva locación tendremos objetos que solo podremos adquirir con estos nuevos tickets.

Animal Crossing: Happy Home Paradise es el mejor pretexto para regresar al mejor juego del año pasado, no sólo por la gran cantidad de contenido nuevo que nos ofrece, sino por la nueva dinámica que presenta y que nos ofrece la capacidad de crear nuevos espacios totalmente diferentes a los que ya teníamos y personalizar o remodelar algunos ya existentes.

