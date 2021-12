Participante en asalto al Capitolio es sentenciado a 3 años y 8 meses en prisión

Washington, 20 dic (EFE).- Un sujeto fue sentenciado este lunes a 3 años y 8 meses de prisión por haber agredido a oficiales de la Policía durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021), en el que murieron cinco personas.

Devlyn Thompson fue sentenciado a 46 meses de prisión después de que se declarara culpable el pasado 6 de agosto de agredir, resistirse y obstaculizar a los agentes de la Policía mientras usaba un arma peligrosa, informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado.

El Juez Federal Royce C. Lambert, de la Corte del Distrito de Columbia, donde está Washington DC, ordenó igualmente que el sujeto pague 2.000 dólares en indemnización.

La sentencia supera a la que fue le impuesta en noviembre pasado a Scott Fairlamb, de Nueva Jersey, quien fue la primera persona sentenciada por agredir a un agente de policía durante el asalto al Capitolio.

Fairlamb fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión, la pena más alta ordenada hasta ese momento contra uno de los acusados por ese suceso.

Thompson, de Seattle (estado de Washington), hacía parte de una multitud que llegó hasta el Capitolio y empujaba y agredía a los integrantes de la Policía Metropolitana y del Capitolio, según los documentos judiciales.

En medio del asalto, que tuvo lugar mientras se llevaba a cabo una sesión conjunta del Congreso para validar los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, en las que se impuso el actual Presidente, Joe Biden, ayudó a despojar de los escudos antidisturbios a los agentes que protegían el complejo legislativo.

The video in this newly released Justice Dept court exhibit in US Capitol Insurrection case shows a perspective of the frontlines … and the brutal assault on police

But I can't get past the woman heard screaming "Pull them out!" pic.twitter.com/aCq8iaz7XP

— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) July 15, 2021