VIDEO muestra a tenista Peng Shuai retractándose de acusaciones de abuso

Ciudad de México, 21 de diciembre (RFI).- Las apariciones y declaraciones de las tenista china Peng Shuai se multiplican, pero no terminan de convencer sobre su bienestar o libertad desde que reveló públicamente en noviembre que un algo cargo del Partido Comunista la obligó a tener relaciones sexuales.

Ahora, la estrella china del tenis negó haber acusado a alguien de abuso sexual, en sus primeras declaraciones a la prensa desde que reveló públicamente que un algo cargo del Partido Comunista la obligó a tener relaciones sexuales.

Este lunes, la Asociación Femenina de Tenis (WTA) que estas declaraciones no alivian la preocupación sobre su bienestar.

“Estas apariciones no alivian o atienden la grandes preocupaciones de la WTA sobre su bienestar y su capacidad de comunicarse sin censura y coacción”, dijo la entidad en un comunicado. Insistió en una “investigación amplia, justa y transparente, sin censura”.

La tenista se ha retractado en declaraciones a Liane Zaobao, un diario de Singapur en lengua china.

#PengShuai speaks to the media for the first time since posting her explosive allegations. The reporter interviewing her is from a Singaporean newspaper that is blocked in China. Peng talks about her accusation and her life since posting it on Weibo (PART 1) pic.twitter.com/9nSN0sUl1Z

