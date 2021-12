¿Acabar la pandemia en 2022? Vacunar al 70% es una condición indispensable, dice OMS

Ciudad de México, 21 de diciembre (RT).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó este lunes a redoblar los esfuerzos globales contra la propagación del coronavirus, que se ha visto acelerada este invierno tras la aparición de la variante Ómicron, y evocó el reto de vacunar al 70 por ciento de la población mundial como condición indispensable para acabar con la pandemia en 2022.

Al mismo tiempo, recordó que “la mezcla social creciente” en los días festivos traerá consigo un aumento de casos de la COVID-19 en varios países, lo que se traducirá en más muertes y en una carga adicional para los sistemas sanitarios.

Omicron is a variant of the virus that causes #COVID19. To protect yourself and others:

💉 Get vaccinated as soon as it’s your turn

😷 #WearAMask

↔️ Keep physical distance and avoid crowds

🪟 Open windows

💪 Cough/sneeze into your elbow

👐 Clean your hands

