Cápsula Dragon de SpaceX parte rumbo a la EEI con material científico y equipamiento

Miami, 21 dic (EFE).- Una cápsula Dragon de SpaceX despegó con éxito este martes desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EU), rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), a la que se espera llegue el miércoles con material científico y equipamiento para la tripulación del laboratorio orbital.

La 24 misión de abastecimiento que realiza la firma privada para la NASA despegó desde Cabo Cañaveral a las 05:07 hora local y unos 10 minutos después el propulsor del cohete reutilizable Falcon 9 aterrizó con éxito en el Atlántico, en el que ha sido la recuperación número 100 que realiza SpaceX desde 2015.

Stage separation confirmed! The @SpaceX Dragon is now floating freely and flying toward the @Space_Station with science, supplies, and holiday treats aboard for the @NASA_Astronauts. pic.twitter.com/ncOPLLXNgd

