AMLO reitera que apagará el teléfono al dejar la Presidencia; “cero política”, afirma

El Presidente López Obrador precisó que durante su jubilación vivirá de su pensión, se dedicará a la investigación y a escribir un libro sobre el pensamiento conservador.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este martes que se retirará de la vida política cuando culmine su mandato en 2024 y aseguró que no acudirá a eventos u homenajes, ni se manifestará en casos lamentables.

“En su momento voy a ir hablando para ofrecer a todos mi afecto para no desear que le vaya mal a nadie. No voy a poder hacer ninguna manifestación de ningún tipo, ni en casos lamentables de amigos. Voy a apagar el teléfono, hasta mis hijos. Mis nietos van a ser siempre aceptados, bien recibidos, pero cero política. Ya tenemos que darle la estafeta a los que vienen detrás”, dijo en conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal agradeció al pueblo de México por la confianza otorgada, pero que en septiembre de 2024 él se jubilará.

“Le agradezco mucho al pueblo, a la gente, que nos tiene su confianza y que quieren que continuemos. Nada más es hasta septiembre del 2024. Nosotros hasta ahí. En mi caso hasta ahí voy a llegar, me voy a jubilar. Ya he dicho que no vuelvo a participar en actividades políticas, ni en conferencias, ni en ningún acto público, ni en ningún homenaje”, expresó.

López Obrador detalló que durante su jubilación vivirá de su pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, precisó que se dedicará a la investigación y a escribir un libro sobre el pensamiento conservador.

“¿De qué voy a vivir? Y voy a tener mi derecho a mi pensión en el ISSSTE. De una vez lo digo, hay un tope en las pensiones del ISSSTE, pero con eso. Beatriz tiene su trabajo, es investigadora. Los ahorros. Con eso vamos a vivir. Además no estoy acostumbrado a un tren de vida de lujo, me da pena”, comentó.

“Ya terminamos y a otra cosa. Sí me voy a dedicar a investigar y hacer un libro, ya lo he dicho, sobre el pensamiento conservador que es un tema importantísimo. Me interesa mucho y creo que es un aporte para las nuevas generaciones. A eso me voy a dedicar básicamente”, añadió.

Finalmente, López Obrador destacó que es importante que exista un relevo, por ello se retirará en septiembre. “Soy maderista, queremos la democracia, creo en el sufragio efectivo y en la no reelección. Son mis principios y nadie debe de sentirse insustituible. No caer en el necesariato”, concluyó.

Esta no es la primera vez que el Presidente de México habla sobre su retiro de la vida pública. Incluso el pasado 16 de agosto, dijo que no buscará de ninguna manera su reelección con la revocación de mandato y que además, su retiro será total, y abarcará cualquier acto público y redes sociales.