El costo de la electricidad en España trepa 10% en 24 horas y bate todos sus récords

El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos en este año.

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS).– El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista volverá a superar este miércoles todos los registros previos, disparándose hasta los 360.02 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 339.84 euros que marcó en su último récord histórico, este mismo lunes.

En sólo un día, el precio de la luz se habrá incrementado en un 10 por ciento y en una semana hasta un 23 por ciento, multiplicando por casi ocho los registros de hace un año, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y recogidos por Europa Press.

Hace apenas una semana, la luz batió todos los registros hasta la fecha y, en sólo siete días se han alcanzado todos los últimos récord históricos de forma consecutiva, lo que anticipa que diciembre será el mes más caro de la historia hasta ahora, sin relajarse los precios ni siquiera durante el fin de semana, cuando la demanda es menor.

De hecho, pese a que el mercado energético lleva arrastrando ya un año completo de subidas en sus precios, la electricidad jamás había sobrepasado la cota de los 300 euros, un nivel que se batió el jueves pasado y del que todavía no se ha vuelto a bajar.

El precio máximo de la luz para este miércoles se dará entre las 18:00 y las 20:00 horas, con 380 euros/MWh, mientras que el precio mínimo será de 331.4 euros entre las 11:00 y las 12:00 horas.

Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada –el denominado PVPC–, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

DICIEMBRE RONDA LOS 250 EUROS/MWH DE MEDIA

Diciembre comenzó siendo un mes marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros/MWh y con ciertos repuntes que superaban ampliamente la cota de los 200 euros/MWh y, desde el 16 de diciembre, los 300 euros/MWh.

El encarecimiento de la luz se ha desbocado y el precio medio mensual ronda ya los en 253 euros, unos 50 euros más que el pasado octubre, el mes con el promedio más caro hasta la fecha.

Según un análisis de Facua-Consumidores en Acción, de mantenerse las mismas tarifas el resto del mes, la última factura del año alcanzaría los 134,45 euros para el usuario medio, un 94,1% por encima de los 69,28 euros de diciembre de 2020.

El recibo del usuario medio en lo que va de año ha aumentado un 15,1% con respecto a 2018. Así, frente a los 77,18 euros de hace tres años, la factura media mensual alcanza ya los 90,87 euros. No obstante, el Gobierno sigue confiando en que este año los hogares acaben pagando lo mismo que en 2018.

“La factura eléctrica de diciembre tendría que ser negativa para que el presidente Sánchez y la ministra Ribera cumpliesen su promesa de que este año los consumidores pagarán lo mismo que en 2018 una vez descontado el IPC. Así, para que se alcanzase ese objetivo, un usuario medio tendría que recibir una factura en la que su compañía le devolviese 12 euros cuando finalice este mes\”, señala el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Hasta ahora, el paquete de rebajas fiscales aprobado por el Gobierno contempla la bajada del 21% al 10% del IVA, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas, y la rebaja del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal.

La asociación está reclamando al Ejecutivo que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50% en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la inmensa mayoría de familias, excluyendo solo a las de rentas más altas, corriendo a cargo de compañías energéticas de manera proporcional a sus cuotas de mercado.

