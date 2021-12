Biden anuncia 500 millones de pruebas gratuitas, apoyo en hospitales, más vacunas...

Por Josh Boak y Ricardo Alfonso-Zaldívar

WASHINGTON (AP).— Con el fin de hacerle frente a la variante Ómicron del coronavirus que se propaga por todo Estados Unidos, el Presidente Joe Biden anunció el martes que su Gobierno distribuirá 500 millones de pruebas diagnósticas sin costo, aumentará el apoyo a los hospitales cuya capacidad operativa esté al límite y redoblará su campaña de vacunación y aplicación de dosis de refuerzo.

Desde la Casa Blanca, Biden detalló importantes cambios a su plan invernal contra la COVID-19, viéndose obligado por la llegada de la variante de rápida propagación, de la cual los científicos aún no conocen plenamente sus propiedades. Sin embargo, su mensaje dejó claro que las personas vacunadas podrían tener festividades navideñas cercanas a lo normal, mientras que la época invernal podría ser potencialmente peligrosa para quienes no están inoculados.

Sus declaraciones, enfatizó, no son políticas. Destacó que el expresidente Donald Trump ya recibió su dosis de refuerzo, y aseguró que vacunarse es “deber patriótico” de los estadounidenses.

Biden arremetió contra las redes sociales y presentadores de televisión de paga que han hecho declaraciones engañosas para desalentar a la población a vacunarse.

El brote de esta mutación del coronavirus ha obligado al Gobierno federal a ser más agresivo en atender la posible oleada de infecciones, pero Biden le prometió a la agotada nación que no habrá un cierre a gran escala de escuelas o negocios.

Los científicos aún no conocen todo sobre la variante Ómicron, pero sí saben que la vacuna ofrece una sólida protección contra una enfermedad grave o la muerte. La mutación se ha propagado a una tasa tan alarmante que el Gobierno federal intervino rápidamente para ofrecer nuevas pruebas diagnósticas y ayuda adicional.

