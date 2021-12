La protección de la vacuna de AstraZeneca comienza a disminuir a los 3 meses: estudio

Madrid, 21 de diciembre (EuropaPress).- La protección ofrecida por la vacuna contra la COVID-19 de Oxford-AstraZeneca disminuye después de tres meses de recibir la segunda dosis, según un estudio realizado por investigadores escoceses y brasileños que se ha publicado en la revista The Lancet.

Estos científicos analizaron los datos de dos millones de personas en Escocia y 42 millones en Brasil que habían sido vacunadas con esta vacuna. En Escocia, cuando se comparó con dos semanas después de recibir una segunda dosis, se quintuplicó aproximadamente la posibilidad de ser hospitalizado o morir de COVID-19 casi cinco meses después de haber sido vacunado dos veces.

Según los expertos, la disminución de la eficacia empieza a aparecer alrededor de los tres meses, cuando el riesgo de hospitalización y muerte es el doble que dos semanas después de la segunda dosis. El riesgo se multiplica por tres poco después de los cuatro meses de la segunda dosis de la vacuna. En Brasil se observaron cifras similares.

Los investigadores pudieron comparar los datos de Escocia y Brasil, ya que tenían un intervalo similar entre las dosis (12 semanas) y una priorización inicial de quiénes se vacunaban: las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y los trabajadores sanitarios.

La variante dominante fue diferente en cada país durante el periodo de estudio (Delta en Escocia y Gamma en Brasil), lo que significa que la disminución de la eficacia se debe probablemente al debilitamiento de la vacuna y al impacto de las variantes.

El estudio también estimó la eficacia de la vacuna a intervalos quincenales similares, comparando los resultados de las personas vacunadas con las no vacunadas.

New in @TheLancet> Two-dose #ChAdOx1 nCoV-19 #vaccine protection against #COVID19 hospital admissions and deaths over time: a retrospective, population-based cohort study in Scotland and Brazil https://t.co/GbMFaQltzs

— The Lancet Microbe (@LancetMicrobe) December 21, 2021