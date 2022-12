AMLO: No me atrevo a mandar matar a nadie; hay libre expresión, dice por periodistas

López Obrador hizo estas declaraciones después de que fuera cuestionado por el caso del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el cual se registró la noche del pasado jueves 15 de enero cuando se dirigía a su domicilio.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que no sería capaz ni se atrevería a “mandar a matar a nadie”, ya que el Estado que representa no es opresor, sino por el contrario: garantiza las libertades plenas, como la de expresión.

“La gran diferencia, la diferencia más importante es que el Estado no es el que viola los derechos humanos como era antes. Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie“, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

“Una vez le preguntaron al maestro [Alberto J.] Pani, que era Secretario de Hacienda, muy cercano a [Álvaro] Obregón, que por qué no buscaba la Presidencia si él era amigo del Presidente y lo que respondió Pani fue: ‘No puedo porque yo no me atrevería a mandar a matar a nadie’”, recordó.

“Todos tenemos la obligación de procurar vivir en paz todos. Nosotros vamos a seguir actuando, como lo hemos venido haciendo, de manera responsable. Sí vamos a investigar el caso, ya lo expresé”, reiteró desde Palacio Nacional.

El mandatario señaló que le tiene confianza a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), quien lleva la investigación del atentado, así como a su titular, Ernestina Godoy Ramos.

También sostuvo que le tiene confianza a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, sin embargo, consideró que no hace falta que esa dependencia atraiga el asunto.

“Creo que la Fiscalía de la Ciudad de México podría llevar a cabo o lo está haciendo, llevar a cabo la investigación con apego a la verdad y sin impunidad para nadie. A todos nos conviene saber esta situación y nosotros vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos, y a los periodistas, y a los opositores”, agregó el Jefe del Ejecutivo federal.

En su intervención, subrayó: “El Estado que represento no es un Estado represor. Entonces eso hace una gran diferencia. Por eso se garantizan las libertades plenas y también si están pensando que las cosas en México no han cambiado y que el pueblo no cuenta, o no sabe, o es tonto, pues se equivocan. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto porque esto ya cambió completamente. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”.

“Entonces lo que funcionaba hace 20 años en México ya no funciona. Lo que funcionaba hace 150 años ya no funciona. Lo estamos viendo. Antes funcionaba, daba muy buenos resultados el control del régimen o el acuerdo del régimen con los medios de información. Eran la misma cosa, era un contubernio. Ahora se está demostrando que garantizando las libertades, sin represión, sin limitar las libertades, nada más que sin someter al Gobierno a los intereses que giran alrededor de los medios de información y debido a eso desatarse una campaña en contra del Gobierno, se ha demostrado, no pasa nada. Nada”, añadió.