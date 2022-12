Volodímir Zelenski se reunirá con Biden y comparecerá ante pleno del Congreso de EU

Por Zeke Miller, Lisa Mascaro y E. Eduardo Castillo

Washington, 21 de diciembre (AP) — El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viaja este miércoles a Washington para una cumbre con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y una comparecencia ante el pleno del Congreso, en su primer viaje conocido al extranjero desde que comenzó la invasión rusa en febrero.

El delicado viaje se producía tras 10 meses de guerra brutal, que ha dejado decenas de miles de muertos y heridos en ambos lados del conflicto y llevado la devastación a los civiles ucranianos. Los legisladores estadounidenses tienen previsto votar un paquete de gastos de fin de año que incluye unos 45 mil millones de dólares en ayuda de emergencia para Ucrania, mientras el Pentágono se prepara para enviar misiles tierra-aire Patriot para que el país pueda defenderse.

Zelenski emprendió el viaje tras un peligroso viaje el martes a lo que describió como el lugar más peleado en los mil 300 kilómetros (800 millas) de frente del conflicto, la ciudad de Bakhmut, en la disputada provincia ucraniana de Donetsk.

Guess who is in this heavily guarded American plane flying over the North Sea right now pic.twitter.com/HuEa7Sz45Z

Allí elogió a las tropas ucranianas por su “valor, resiliencia y fuerza”, mientras se oía el ruido de la artillería de fondo.

Biden está deseando recibir la visita y que el discurso ante el Congreso demuestre “el apoyo fuerte y bipartidista a Ucrania”, según indicó en un comunicado el martes por la noche la Secretaria de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Funcionarios estadounidenses y ucranianos han dejado claro que no esperan una resolución inminente de la guerra y se preparan para que los combates continúen un tiempo. Biden ha reiterado que si bien Estados Unidos armará y formará a Ucrania, las fuerzas estadounidenses no participarán de forma directa en el conflicto.

President Zelensky is now in the United States. He was flown here on board a US Air Force Gulfstream business jet. He will be meeting with President Biden today and addressing a joint session of Congress. pic.twitter.com/adjUBmF6wY

— Mike Sington (@MikeSington) December 21, 2022