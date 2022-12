“Aquí no se expulsa a nadie”: Segob pide cambiar Art. 33 y parar abusos a extranjeros

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá una reglamentación al Artículo 33 de la Constitución que fue utilizado por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para expulsar a extranjeros del país.

El Presidente López Obrador anunció en su conferencia de prensa matutina que se buscará modificar dicho artículo constitucional para proteger la seguridad de todas aquellas personas de diferentes nacionalidades que residen en México.

“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no lo vamos hacer”, reiteró el mandatario federal luego de que las autoridades peruanas declararan ayer como una persona non grata al Embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, a quien le dieron 72 horas para abandonar el país.