Gremio periodístico exige a hijo de Secretario de Turismo pagar por usar foto de AMLO

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– El gremio periodístico denunció el uso ilegal que el Diputado Miguel Torruco Garza hizo de la fotografía histórica que tomó Luis Antonio Rojas al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la marcha por sus cuatro años y que fue obsequiada por el legislador sin pagar por ella.

La fotografía histórica fue tomada por el fotoperiodista Luis Antonio Rojas en la marcha que se realizó el pasado 27 de noviembre. En la imagen aparece el Presidente Andrés Manuel López Obrador caminando entre la multitud, vestido con una camisa blanca, rodeado de una multitud de personas que se vuelven hacia él con los brazos extendidos.

La fotografía, que fue reproducida a gran escala por el Diputado para obsequiarla al Presidente, fue inicialmente solicitada para su cotización, pero al final no pagó por ella.

Así lo denunció ayer el fotoperiodista Luis Antonio Rojas, quien exhibió en redes sociales al Diputado federal Miguel Torruco Garza.

“Gracias a todas las personas que respetan el trabajo fotoperiodístico y compraron la foto, excepto a @MiguelTorrucoG, quien me contactó pero decidió no pagar por ella, y sin permiso la imprimió y se la regaló hoy a @lopezobrador_”, denunció el fotoperiodista en su cuenta de Twitter.

Gracias a todas las personas que respetan el trabajo fotoperiodístico y compraron la foto, excepto a @MiguelTorrucoG , quien me contactó pero decidió no pagar por ella, y sin permiso la imprimió y se la regaló hoy a @lopezobrador_ pic.twitter.com/a9qZz5HaiR

Rojas explicó que el Diputado Torruco, quien también es hijo del Secretario de Turismo Miguel Torruco, quería tener rápido acceso al archivo original para tener una foto en exclusiva y montada en metal, por lo que le pidió un precio elevado.

“Después saqué una serie de impresiones accesibles para las personas que me escribieron, pero ninguna idea le pareció pues sin aviso pasó esto”, detalló el fotógrafo.

La tarde de este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con legisladores de Morena en Palacio Nacional para agradecerle su apoyo en la aprobación del llamado Plan B de la Reforma Electoral.

En ese evento fue cuando Torruco le obsequió una de las fotografías de Luis Antonio Rojas que no pagó.

Horas más tarde, Miguel Torruco respondió a los señalamientos del fotoperiodista argumentando que tomó la foto de internet y reconoció el trabajo de Luis Antonio.

“@LuisAntonioR_mx me diste un precio inicial de $45,000 por la foto posteriormente me enviaste una propuesta de $6,250 pedí que te enviaran un correo solicitando tu cuenta para transferirte. Eres un gran Fotógrafo y reconozco tu trabajo siempre he respetado el trabajo de los demás”, justificó el Diputado de Morena a través de su cuenta de Twitter.