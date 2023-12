Pues ya casi se termina el año, querido lector. La navidad llega a México y al mundo cuando la guerra sangrienta campea en Medio Oriente y en México. En Gaza, el brutal genocidio israelí continúa sin que nadie lo detenga. Cada día que pasa, millones de personas van cayendo en la desesperación del hambre, la sed, la enfermedad y la violencia. Un asedio sin nombre. En nuestro país, por desgracia, las masacres continúan. La masacre en Salvatierra, Guanajuato, donde once personas fueron asesinadas mientras celebraban una posada, ensombrece a México.

La violencia parece no tener solución, querido lector, sexenio tras sexenio, año tras año, México sufre de un cáncer crónico para el cual no hay cura. Gobiernos van y vienen y no logran desenmarañar esa terrible red de complicidades que la delincuencia organizada ha tejido con las autoridades de todos los niveles. No hay posibilidad, querido lector, de que en el país sucedan los horrores que conocemos sin que las autoridades municipales, estatales y/o federales formen parte de los grupos criminales. No se debe, como dijo el presidente López Obrador, al consumo de drogas, sino al narcotráfico y los grupos que de él se desprenden para cometer diversos actos delictivos, a veces ni siquiera ya relacionados con el tráfico de drogas. Sin la protección municipal, estatal o federal, ningún grupo podría dedicarse a violar la ley sistemáticamente. Es en las entrañas del poder político donde realmente se tendría que combatir lo que lleva décadas ocurriendo en México.

Resulta obvio que alguien, ya sea en el municipio, o en el estado o en la federación posibilita que grupos armados extorsionen, secuestren, desaparezcan y asesinen personas. El gobernador del estado de Guanajuato tiene la obligación de investigar y deslindar responsabilidades, ya que la violencia en ese estado es brutal. La corrupción de las autoridades que deberían velar por los ciudadanos sin hacerlo, la traición al país, a las instituciones y a las leyes, es el gran problema. Obviamente, los gobiernos no la enfrentan porque forman parte de ella y si la enfrentan, sus esfuerzos son vanos. Ni la justicia social, ni la mejoría económica lograrán acabar con la violencia, si no se combate a la corrupción en los municipios y en los estados.

En eso estamos, querido lector. Sopesando qué tanto ha hecho la estrategia del actual gobierno, que tenía entre sus pilares no usar la violencia indiscriminada e ilegal y fortalecer los apoyos sociales. La verdad, resulta obvio, no funcionó como hubieran querido o no va a funcionar ninguna estrategia de seguridad mientras los estados y municipios del país no trabajen en el mismo sentido. El problema sigue y miles de mexicanos han seguido siendo asesinados este sexenio, incluso habiendo militarizado la seguridad pública ¿qué hará quien gane las elecciones el próximo año? ¿qué propuestas harán las fuerzas políticas para de una vez acabar con la violencia en México? ¿Estamos condenados a seguir padeciendo la corrupción y la violencia que recorre el país y que atañe a todos los partidos políticos?

Porque hay que decirlo: ni uno se salva. Ya sea que esté gobernado por el PAN, el PRI. MC o Morena, es un mal en el que todos tienen responsabilidad.

Año muy difícil éste, querido lector. La catástrofe en Acapulco por el huracán Otis, también lastimó a miles de familias que enfrentan la adversidad en estos días. Esperemos que al menos esta navidad tengamos la esperanza de que el año que entra sea mejor; que las diferencias políticas puedan resolverse civilizadamente en el terreno electoral, que vaya que nos espera un año complicado.

En cuanto al genocidio en Gaza, que cada día empeora, ya no sé qué decirle querido lector. Está más claro que nunca que Israel está llevando a cabo una limpieza étnica brutal, y una destrucción generalizada de las ciudades palestinas para colonizar la Franja de Gaza. Han bombardeado todo: sus universidades, sus iglesias, sus escuelas, sus edificios residenciales, sus negocios, sus cementerios, ¡sus hospitales! sus edificios estatales, todo. El nivel de destrucción no tiene paralelo en la historia, salvo con la Segunda Guerra. Los asesinatos despiadados continúan, los crímenes de guerra se han exacerbado y gozan de total impunidad para vergüenza del mundo. Millones de palestinos están atrapados y carecen de alimentos, de agua, de refugio, de medicamentos, de atención médica. Miles permanecen bajo los escombros sin que nadie pueda salvarlos o recuperar sus cuerpos, y ahora son asesinados por soldados que les disparan, en violación de cualquier norma internacional. Están solos y siendo víctimas de la barbarie neonazi de Israel. Sí, no hay otra palabra para describir sus atrocidades, como el cruel asesinato de heridos enterrándolos vivos, tal como los nazis hicieron en Treblinka.

Triste, desolada navidad, en esa zona del mundo, y triste para el resto que ha decidido no hacer nada para detener esa horrenda masacre. Triste, para quienes no podemos permanecer indiferentes ante la barbarie genocida. Mis pensamientos están y estarán con ellos estos días, querido lector.

María Rivera https://www.sinembargo.mx/author/maria-rivera María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.