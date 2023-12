Diputados locales renuncian al PRI y lo dejan sin bancada; muestran apoyo a Claudia

Con la renuncia de la coordinadora de las y los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el tricolor se quedó sin bancada en el Congreso veracruzano, pues ya no reúne la representatividad mínima.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Anilú Ingram Vallines, coordinadora de las y los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, anunció su renuncia al partido, por lo que la bancada tricolor en el Congreso local se disuelve, pues no alcanza la representatividad mínima; así más de una veintena de priistas renunciaron ayer para unirse al “Frente Progresista”, el grupo de exmilitantes priistas que apoyan a Claudia Sheinbuam, precandidata presidencial de Morena.

Con la decisión de Ingram Vallines, el PRI se queda sólo con la Diputada Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y el Diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín, por lo que no tendrá grupo legislativo, pues de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de Veracruz, se necesitan por lo menos tres legisladores para conformar una bancada.

“He presentado mi renuncia a mi militancia porque en el PRI de ‘Alito’ yo no me quedo. En un acto de conciencia, congruencia y amor a mi estado, no podía quedarme a ser cómplice por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy sólo sirve a los intereses más oscuros, los caprichos de un hombre sin escrúpulos, los acuerdos debajo de la mesa y el hambre de poder de un grupo que nada ve por el bien común”, acusó.

“’Alito’ logró que casi todos los gobernadores que concluyeron su encargo abandonaran su militancia; logró que cientos de militantes distinguidos se sintieran desplazados; logró salirse con la suya al crear una narrativa de una nueva clase política priista; y sí, una nueva clase política integrada por dos veintenas de personas que administran desde hace cuatro años las derrotas del PRI”, agregó.

Ángeles Aguirre y Ramírez Marín son los únicos legisladores priistas que quedan en el Congreso, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer si también abandonarán el partido.

La legisladora informó también que se sumaba a la Alianza Progresista, el grupo conformado por expriistas que se suman al proyecto de Claudia Sheinbaum, junto con más de una veintena de priistas veracruzanos, quienes apoyarán a la precandidata presidencial de Morena. El día de hoy di a conocer mi renuncia al @PRI_Nacional porque me importa nuestro país y #Veracruz, ya que tengo perfectamente claro que el PRI secuestrado por @alitomorenoc y su grupo, dejó de ser la vía correcta no solo para mí, sino también para para nuestro estado y para… pic.twitter.com/Gl27OTjSdb — Anilu Ingram (@AniluIngram) December 21, 2023

EXLÍDERES DEL PRI LIGADOS A CORRUPCIÓN VAN CON CLAUDIA

Ayer, un grupo de exmilitantes del PRI, con importantes señalamientos de corrupción y agresión a periodistas, anunciaron la creación de un “Frente Progresista” para apoyar a Sheinbaum. Se trata del exgobernador mexiquense Eruviel Avila, quien fue acusado de operar en la elección de 2017 en contra de Morena, cuya gestión fue señalada en Auditorías por presuntos desfalcos a los recursos públicos de esta entidad y que en 2018 acusado por Artículo 19 inhibir libertad de expresión del periodista Humberto Padgett a quien demandó por 11 millones de pesos.

En este “Frente Progresista” también figuran el Alcalde Adrián Ruvalcaba, vinculado a grupos de choque y quien tiene un expediente en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) por agresiones contra medios como SinEmbargo, Aristegui Noticias, entre otros. Una investigación que nunca avanzó.

De igual forma se anunció la participación del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien dejó su Gobierno con millones de pesos por aclarar e hijo de José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca entre 1998 y 2004, uno de los principales impulsores del Pacto por México, en el cual el PAN y el PRD abrazaron las reformas estructurales del Presidente priista Enrique Peña Nieto, y cuya fortuna ha sido objeto de escrutinio como cuando en 2015 The New York Times reportó que poseía propiedades millonarias en la “Gran Manzana”, algo que el exmandatario negó, aunque en ese entonces sí reconoció que 10 años atrás había comprado dos departamentos en Utah.

“Formalmente, y con toda la convicción, me sumo a esta alianza progresista en favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo hago con toda convicción. Es una decisión que era importante tomar, y tomarla a tiempo”, aseguró Ávila, quien encabezó el anuncio junto a sus compañeros.

En el anuncio, Ávila elogió a Sheinbaum como una gran científica que ampliará el derecho a la educación en México, y la calificó como una mujer “preparada y con la sensibilidad para poder seguir transformando al país”. “No estoy buscando chamba, ni hueso”, afirmó Eruviel.

Entre los presentes, además del mexiquense, estaban Jorge Carlos Ramírez Marín, Nuvia Mayorga, Adrián Ruvalcaba y el mismo Murat.

SE DESBORDAN HIDALGO

El pasado 20 de junio, Julio Manuel Valera Piedras, dirigente estatal del PRI en Hidalgo, renunció a su puesto junto con ocho diputadas y diputados locales, así como 18 secretarias y secretarios del partido, luego de expresar su rechazo al rumbo que ha tomado el tricolor en la entidad y a nivel nacional.

Julio Manuel Valera Piedras, ahora exdirigente del PRI estatal, expresó que: “Por primera vez en la historia las decisiones y las acciones de la dirigencia nacional nos obligan a repensar nuestra pertenencia al partido y a tomar acciones contundentes para expresar nuestro rechazo al rumbo que ha tomado el PRI desde hace cuatro años”.

Junto a Valera Piedras, se unieron las diputadas Citlali Jaramillo, Erika Rodríguez, Marcia Torres, Michelle Calderón y Rocío Sosa, y los diputados Alejandro Enciso y Juan de Dios Pontigo.

Además, renunciaron 18 secretarias y secretarios, coordinadoras y coordinadores del Comité Directivo, y titulares de organizaciones del partido tricolor.

Cuatro días después, el 24 de junio, el PRI sufrió una nueva desbandada en Hidalgo, pues renunciaron a su militancia 15 presidentes municipales, 70 síndicos y regidores, además de comités municipales y regionales.

Los políticos, encabezados por Sergio Baños, Presidente municipal de Pachuca, se defendieron de las acusaciones hechas por la dirigencia del PRI de haber entregado la gubernatura a Morena y acusaron a Alejandro Moreno de devastar al priismo local.

EN SINALOA TAMBIÉN RENUNCIAN

A unos meses de que inicie el proceso para las elecciones presidenciales, el PRI en Sinaloa se está desfondando. Al menos seis militantes de cepa abandonaron el partido: Fernando Pucheta, exalcalde de Mazatlán; Gloria Himelda Félix, Diputada local; Francisco Javier Luna Beltrán, exalcalde de Rosario; Sandra Yudith Lara, exdiputada local; Antonio Castañeda, exalcalde y exregidor de Culiacán y actual titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa; y Gabriel Ballardo, exlíder del STASE y actual secretario técnico de la CViVe.

A sus renuncias se suma la de la Diputada local, Daisy Judith Ayala Valenzuela, quien antes renunció a su bancada en el Congreso local, y la de Grecia Mirleth Aguilar González, regidora del Ayuntamiento de Culiacán.

Los motivos de la renuncia a su militancia de los ahora expriistas, tienen que ver con el proceso de elección de la nueva dirigencia el pasado 2 de junio: Paola Gárate Valenzuela, Diputada local con licencia, y Bernardino Antelo, fueron elegidos presidenta y secretario del Comité Directivo Estatal entre señalamientos de pertenecer al grupo del Senador Mario Zamora y ser una imposición del PRI nacional liderado por Alejandro “Alito” Moreno.

LA CRISIS PRIISTA CON “ALITO” MORENO

Alejandro Moreno entró a la drigiencia del PRI en agosto de 2019, cuando el tricolor tenía 12 gobernaturas en el país, en menos de cuatro años, se ha reducido a dos -Coahuila y Durango-, contando la última derrota en el Estado de México, el que era uno de las insignias del partido.

Alejandro Moreno ha sido cuestionado no sólo por su falta de resultados electorales, también porque, según han denunciado militantes como el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, ha prometido cargos y lugares en el Congreso para afianzar su poder, y sólo ha usado al tricolor como un escudo ante los señalamientos de corrupción que enfrenta.

Actualmente el dirigente priista es investigado por la Fiscalía de Campeche —estado que gobernó de 2015 a 2019— por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que en julio pasado el Gobierno federal reveló en su cuenta de Twitter que también la Fiscalía General de la República inició un caso contra él.