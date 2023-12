Indira Kempis se separa de MC en el Senado; denuncia que la excluyeron rumbo a 2024

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- La Senadora Indira Kempis Martínez anunció este jueves su decisión de separarse de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, luego de que fuera excluida del proceso interno del partido para la selección del precandidato o precandidata, en el que sería escogido Samuel García Sepúlveda, quien después de 10 días se bajaría de la contienda.

A través de sus redes sociales, la Senadora compartió que decidió separarse del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, aunque expresó su gratitud con las y los militantes del partido por confiar en ella y sus ideas.

“Mi gratitud con la gente que confía en mi trabajo, ideas y visión por Nuevo León y México. El juicio para proteger mis derechos políticos electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará”, escribió.

En la renuncia, Kempis Martínez apuntó que su separación se haría de manera inmediata, por lo que pidió a la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado que girara sus instrucciones a quien corresponda, con el objetivo de informar a las áreas administrativas del Senador para los efectos legales y administrativos correspondientes.

“Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de informarle que con fundamente en los artículos 8, numeral 1, fracción IV, y 25 del reglamento del Senado de la República, he tomado la decisión de dejar de formar parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a partir de hoy”, se lee en el documento.

El pasado 18 de noviembre, Indira Kempis denunció que MC le negó el registro de la precandidatura y acusó un acto de “parcialidad” en favor de Samuel García Sepúlveda, quien quedó oficialmente como el único precandidato a la Presidencia por ese partido rumbo a 2024, aunque posteriormente se bajaría de la contienda por la crisis política que desató en Nuevo León.

La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano nombró a Samuel García Sepúlveda como el único precandidato a la Presidencia por el partido y declaró improcedentes las solicitudes de la Senadora por Nuevo León, Indira Kempis, y de los militantes Lorena Romo, Benjamín Antonio Russek, Javier Gerardo Limones, Francisco Javier Rodríguez, Ernesto Miguel Sánchez y Ana María Moreno. El único registro válido fue el de García.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, la solicitud de la Senadora Indira Kempis Martínez fue considerada improcedente por violar los estatutos del partido al utilizar las redes sociales y medios de comunicación “para denostar y esparcir hechos que afectan de forma calumniosa a Movimiento Ciudadano y a quienes lo integran y dirigen”.

La legisladora, según la Comisión, desacreditó el proceso de selección en el que buscaba participar al haber aludido el “dedazo e incluso compara a Movimiento Ciudadano con el PRI”.

La Senadora emecista denunció días antes, el 13 de noviembre, en el programa de “Doce a Una”, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, que Movimiento Ciudadano, partido cuyo líder máximo es Dante Delgado, impuso a Samuel Alejandro García Sepúlveda como su candidato a la Presidencia de la República replicando las viejas prácticas del pasado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La legisladora, quien también registró su precandidatura pese a haber recibido amenazas dentro y fuera del partido para evitar su participación, afirmó en entrevista que pareciera que la auto denominada “tercera vía” está regresando en el tiempo para instaurar viejas prácticas.

“Hace muchos años que al menos yo no me acordaba que existiera ese término, yo lo escuché cuando era niña y es esta práctica del viejo PRI en donde hacen todo para que en la percepción la gente piense que hay un favorito pero además induces a que la misma militancia no tenga opción de decirle que no al dedazo de quien manda. Ya no vivimos en 1970, es 2023, hoy mismo tanto Morena como el Frente Amplio han hecho procesos, si bien, alguien puede tener dudas sobre esto, pero al menos han sido públicos y se han discutido con la ciudadanía. Al menos en mí no cabe el ver que una propuesta política que se dice que apuesta por lo nuevo esté regresando en el tiempo para instaurarse con esas viejas prácticas, además la gente no es tonta, la gente se da cuenta y entiende el argot del dedazo, la cargada”.