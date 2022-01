Empresas chinas venden en línea precursores de fentanilo al CJNG y Cártel de Sinaloa

Por Juan Diego Cárdenas

Ciudad de México, 22 de enero (InsightCrime).– En China, empresas acuden a ventas online para abastecer el mercado de precursores de fentanilo en México. Con esto, más grupos criminales se han involucrado en su producción, atizando la tensión con los cárteles al frente de este negocio.

En diciembre de 2021, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a cuatro compañías chinas acusadas de vender precursores químicos para la producción de fentanilo. Entre ellas, la más destacada fue Hebei Atun Trading, que a través de la leyenda Mexico Hot Sell, vende estos productos en su página web, según reportó Milenio.

Sin embargo, la empresa no es la primera en incursionar en este medio. En el 2021, otras 64 empresas también fueron señaladas del mismo delito.

for trafficking of fentanyl and fentanyl precursors https://t.co/nHPNBMtrl9

US Treasury OFAC imposes sanctions on:

En China, los traficantes recurren a los más sencillos métodos de venta. Disponen cuentas de WhatsApp y Skype donde sus clientes pueden contactarlos fácilmente y obtener toda la información para adquirir sus productos.

Del otro lado del mar, en México, sus principales compradores son cárteles mexicanos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CS). Ambos se disputan el liderazgo por el tráfico de opioides hacia Estados Unidos.

Por su parte, en China, las autoridades estadounidenses han puesto la mira sobre personajes como Chuen Fat Yip, cabeza de Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, otra de las empresas sancionadas.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Fat Yip está acusado de ser uno de los más importantes traficantes internacionales de fentanilo. Su participación va desde la fabricación, producción y distribución de fentanilo y precursores, hasta su venta en línea.

NDTX has filed fedral charges against a PRC citizen thought to be the world’s largest anabolic steroid producers.

Yuancheng Group owner Chuen Fat Yip, 68, is thought to be in Wuhan City. @StateDept is offering a $5M reward. https://t.co/aaVGg5UUhH w/ @DEADallasDiv

— US Attorney N. Texas (@NDTXnews) December 15, 2021