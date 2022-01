Jesús Angulo, jugador de Chivas, cuenta cómo cambió su vida luego de ser secuestrado

A 4 meses de haber sufrido un secuestro exprés junto a su familia, Jesús Angulo comparte las secuelas que ha vivido después del trágico día y cómo cambió su vida a partir de ese suceso.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 22 de enero (LaOpinión).- Jesús “Canelo” Ángulo vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida. El futbolista de Chivas de Guadalajara estuvo poco más de 30 minutos secuestrado junto a su esposa por unos sujetos que ingresaron a su vehículo. A pesar de haber pasado varios meses de aquel percance, el jugador del “Rebaño Sagrado” explicó cómo ha cambiado su vida.

“Aprendes a valorar más las cosas, te puede cambiar la vida en un segundo y nunca sabes cuándo te puede pasar. Antes era una persona muy relajada, nunca pensaba en estas cosas y desde que me pasó eso ando siempre más ‘trucha’ [astuto], volteando hacia todos lados y cuidándome mucho más. En ese sentido sí me ayudó bastante a valorar más las cosas y estar más pendiente de lo externo”, señaló el futbolista en una entrevista para Mediotiempo.

Luego de aquella terrorífica escena, Jesús Angulo reveló las secuelas que quedaron en su cotidianidad. Su vida y la de su esposa estuvieron en riesgo. A pesar de que ya han pasado varios meses de aquel intento de secuestro, “Canelo” reconoció los cambios que trajo a su rutina.

“Al principio sí te cuesta, a mí no me gustaba andar solo en el carro, tenía que venir alguien conmigo y sí te cuesta, andas todo escamado, no sabes qué te puede pasar y cualquier persona te parece sospechosa, sí fue un poco difícil, pero ya vamos a un poco mejor, saliendo”, explicó.

LA EXPERIENCIA DE JESÚS ANGULO SIRVE DE EJEMPLO PARA SUS COMPAÑEROS EN CHIVAS

Pese a no haber denunciado porque para aquel entonces solo quería centrar sus concentraciones en el futbol, Jesús Angulo espera que su caso le haya servido a sus compañeros en el “Rebaño Sagrado”. Aquella mala experiencia de “Canelo” espera que haya dejado un aprendizaje en la plantilla y cambie la forma en la que se desplazan por las calles.

Informamos que Jesús Angulo se encuentra bien después de haber sido víctima de un hecho delictivo. Tanto él como su acompañante ya se encuentran sanos y salvos en compañía de su familia. Brindaremos todo el apoyo que 'Canelo' requiera para superar esta lamentable experiencia. — CHIVAS (@Chivas) September 23, 2021

“Yo quiero pensar que sí, que todos ahora se cuidan un poco más y andan más ‘truchas’ en ese aspecto, es importante estar pendiente en todo eso, y espero que esa situación les haya ayudado a cuidarse”, concluyó.

