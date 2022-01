Manchester United vence 1-0 al West Ham; se ubican cuartos en la Premier League

Por Kike Frías

Los Ángeles, 22 de enero (LaOpinión).- Un gol de locos cuando el partido ya terminaba, y en el que participaron los cuatro delanteros que tiene el Manchester United (Ronaldo, Martil, Cavani y Rashford), le dio la victoria a los “Red Devils” sobre el West Ham 1-0 que los pone cuartos en la tabla de la Premier League.

Es la primera vez desde que aterrizó en el banquillo de Manchester United que Ralf Rangnick logra ganar dos partidos seguidos, a pesar que el triunfo se le escapó en varias oportunidades contra un West Ham que se mostró bien plantado en defensa y dejó sin oxigeno a Cristiano Ronaldo durante gran parte del encuentro.

Los “Académicos” vienen cuajando una buena temporada y compiten por meterse en los puestos para competiciones europeas; buscaban los dirigidos por David Moyes, apoyados en su efectividad en ataque y tozudez en defensa, dar la campanada en Old Trafford, pero la intervención del arquero David De Gea y la firmeza del capitán Harry Maguire evitaron la sorpresa.

El alemán Rangnick recuperó para este partido a CR7, aquejado de molestias físicas recientemente, además del francés Anthony Martial, de quien se rumora podría salir del Man-United en el mercado de invierno que concluye en una semana.

Monopolizó el balón (57 – 30 el porcentaje final) durante gran parte del encuentro el equipo local. West Ham se sintió cómodo apostando al contragolpe y la pelota parada. Todo el primer tiempo y la segunda parte el 0-0 en el marcador.

