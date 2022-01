Tessa Thompson habla sobre su personaje en Thor: Love and Thunder de Marvel

La próxima entrega de Marvel, Thor: Love and Thunder tiene prevista su llegada el 8 de Julio; Tessa Thompson, Valkyria en la cinta, habló de los nuevos poderes y su participación en la película.

MADRID, 22 de enero (EuropaPress).- Después de su aparición en Vengadores: Endgame, Tessa Thompson volverá a encarnar a las órdenes de Taika Waititi a la compañera de batallas del “Dios del Trueno“, Valkyria, en Thor: Love and Thunder. Según la actriz, en la nueva entrega de la franquicia el personaje cuenta con nuevos poderes y ha querido explicar cómo le afectan estas recién adquiridas habilidades.

Según reveló recientemente la actriz durante una entrevista concedida a W Magazine, estos dones se hallan relacionados con la capacidad devolver la vida a los muertos desde el Valhalla. Pero resucitar a la gente del “Más Allá” pude provocar algunos efectos secundarios ya que, dijo Thompson, “cuando revive a las personas, a veces termina en su cuerpo. Es algo extraña y puede ser muy erótico”.

La intérprete, consciente del revuelo que han causado sus declaraciones, ya que muchos fans la han acusado de destripar partes importantes de la película, ha lanzado una publicación en su cuenta de Instagram en la que aseveró además de no querer ser una “fuente de spoilers”, que estas excepcionales cualidades han formado parte del personaje desde su debut en las grapas pese a no haberse mostrado nunca en el Universo Cinematográfico Marvel.

“Al hablar sobre Valkyria con W Mag, estaba refiriéndome en general a los poderes que son canon y que me encantaba leer en los cómics y no en Thor: Love and Thunder, aseguró.

El personaje encarnado por Thompson no será el único en regresar a la franquicia del héroe asgardiano de Marvel ya que también volverá a la saga Jamie Alexander como Lady Sif, quien pese a no haber aparecido en Ragnarok, sí protagonizó un pequeño cameo en Loki. Además, la nueva entrega incluirá nuevamente a Natalie Portman como Jane Foster y un nuevo villano encarnado por Christian Bale, Gorr, el carnicero de los dioses.

La cinta dirigida por Taika Waititi y que tiene previsto su estreno para el 8 de julio y en ella también estarán otros rostros conocidos como el de Chris Pratt como Peter Quill o el de Karen Gillian como Nébula. El filme también incluirá los cameos de Sam Neill como el falso Odín, Matt Damon como el falso Loki, Melissa McCarthy como la falsa Hela y la presencia de Russel Crowe como Zeus.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press