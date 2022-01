Néstor Araujo y “Tecatito” Corona, protagonistas en empate 2-2 entre Sevilla y Celta

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 22 de enero (ASMéxico).- Joya de partido fue el Sevilla contra el Celta de Vigo. El duelo de mexicanos terminó en un empate a dos anotaciones en el Ramón Sánchez Pizjuán. Néstor Araujo completó el partido para los visitantes, Jesús Manuel Corona jugó 71 minutos y Orbelín Pineda se quedó en el banquillo.

We come from two goals down to rescue a point. #SevillaFCCelta pic.twitter.com/tecRzA1EkS

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 22, 2022