El tráiler de Moon Knight revelaría su conexión con Los 4 Fantásticos

MADRID, 22 de enero (EuropaPress).- Si bien la llegada de Los 4 Fantásticos al Universo Cinematográfico Marvel es uno de los momentos más esperados de la saga, la película del legendario grupo de héroes aún no tiene fecha de estreno. No obstante, han sido unos cuantos fans los que han visto los primeros guiños al cuarteto de superhéroes, y a su gran némesis, en la franquicia en el tráiler de Moon Knight, la ficción que protagoniza Oscar Isaac en Disney+.

Convertida en la siguiente producción del UCM en desembarcar, que servirá como aperitivo hasta el estreno en cines de Doctor Strange en el multiverso de la locura el 6 de mayo, los seguidores han visto un posible Easter Egg en el avance de la ficción liderada por el actor de Secretos de un matrimonio.

En una escena, aparece Marc Spector con cara de desconcierto mientras conduce un camión de transporte y lleva una pistola, en una de las cajas que tiene detrás, puede verse un logo en el que aparecen las palabras “Von D”.

Oh my god… #MoonKnight #FantasticFour #DoctorDoom pic.twitter.com/Qn20oaR8gD

— THE YEAR OF THE GOAT (@Marvelous_Jedi_) January 18, 2022