El mundo busca transitar a los autos eléctricos y México, consolidarse en el sector

A pesar del aumento en el mercado automotriz de los vehículos eléctricos, la producción y la transición rumbo a ese tipo de transporte sigue viviendo dificultades de distintos tipos, sobre todo económicas. México, con su declarado Plan Sonora y la consolidación del T-MEC y su alianza con EU y Canadá podría valerse del contexto para consolidarse en el sector.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– El mundo se dirige hacia una transición con los vehículos eléctricos. Sin embargo, a pesar de todos los impulsos por comenzar la “decarbonización” en el sector automotriz se han encontrado algunas dificultades. México, que lanzó el año pasado un plan para fortalecer la producción de este tipo de autos, podría aprovechar el momento precisamente para colocarse a la vanguardia, aunque tampoco exento de dificultades.

La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, vio esa posibilidad la semana pasada, luego de celebrar la victoria de México y Canadá sobre Estados Unidos en el panel por reglas de origen de autos bajo el marco del pacto comercial de América del Norte, conocido como T-MEC. La exfuncionaria previó que este triunfo detonará la industria de vehículos eléctricos, entre otros desarrollos.

“Es para aplaudirle a México y Canadá por el gran triunfo que beneficiará a la economía regional, pero sobre todo dando razón a los dos países”, dijo Clouthier en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Hace un año, Canadá y México presentaron una queja contra Estados Unidos sobre cómo aplicar los requisitos de contenido del sector automotriz en virtud del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México que entró en vigor en 2020. Los socios comerciales recibieron el Informe Final sobre reglas de origen del sector automotriz la segunda semana de enero y la interpretación estadounidense de las normas es “inconsistente” con el T-MEC, dijo el panel en su fallo.

Con el Plan Sonora, señaló Clouthier, también se fortalecerá el desarrollo de carros eléctricos, ahí crece la posibilidad de desarrollar más la economía y resaltó la intención de Canadá de reforzar la presencia de empresas en México, con lo cual “se viene a fortalecer la política industrial”.

AUGE Y PROBLEMAS EN LA “REVOLUCIÓN ELÉCTRICA”

La industria automotriz invertirá cerca de un billón de dólares en la “revolución eléctrica”, de acuerdo con cifras de Reuters, luego de que la UE y estados como California se han comprometido a conseguir completar el cambio total a EVs para dentro de 12 años.

A mediados de 2022, el Parlamento Europeo votó el fin de las ventas de vehículos térmicos nuevos en 2035. Los eurodiputados quieren que todos los coches individuales vendidos a partir de ese año sean “emisiones cero”. No más gasolina y no más diésel. El Parlamento Europeo aprobó la propuesta de Bruselas de reducir a cero las emisiones de los coches nuevos a partir de 2035, autorizando de facto únicamente la venta de vehículos eléctricos.

En agosto, el Gobierno del estado de California aprobó suspender a partir de 2035 la venta de vehículos nuevos que funcionan con combustibles móviles, con base, han argumentado, en la necesidad urgente de abordar el cambio climático y reducir la contaminación.

Los europeos han tomado la delantera en el tema. La cuota de coches eléctricos puros rozará el 30 por ciento en 2025 en el mercado europeo y sobrepasará el 70 por ciento para 2030, por encima de otras regiones del mundo como China o Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de las tendencias del sector elaborado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Según sus estimaciones, para 2025 la cuota de mercado de los vehículos 100 por ciento eléctricos en China alcanzará el 32.3 por ciento en 2025 y se elevará hasta el 58.5 por ciento en 2030. En tanto, en Estados Unidos el porcentaje de ventas de este tipo de vehículos se ubicará en 2025 en el 16.4 por ciento y en el 44.8 por ciento en 2030.

Pese a ello, la organización ha señalado que en 2022 casi el 20 por ciento de todos los automóviles nuevos matriculados en China fue 100 por ciento eléctrico, “lo que significa que el país ahora está por delante de Europa (14.1 por ciento) y muy por delante de EU (seis por ciento)” en cuanto a la electrificación del mercado de automóviles.

De acuerdo con el Wall Street Journal, que cita en exclusiva un reporte de “LMC Automotive and EV-Volumes.com”, se vendieron 7.8 millones de EVs en el mundo en 2022, un 68 por ciento más que en 2021. El mercado de los vehículos eléctricos llegó al 10 por ciento del total de carros vendidos a nivel global, indicó el medio, la primera vez que esto sucede.

Pero en diciembre, un informe del Centro de Propulsión Avanzado de Reino Unido trajo malas noticias para el sector. La producción de vehículos eléctricos europeos se reducirá un millón para 2025, “debido a una perspectiva económica incierta”, de acuerdo con su informe de diciembre.

Se espera que los compradores se mantenga con las opciones más baratas –es decir, automóviles de gasolina o diésel– durante más tiempo, señaló la organización: “El deseo por vehículos más baratos permite ver una transición completa a carros eléctricos más lenta”, indica, y además “la recuperación para 2030 que consiga poner a los EVs de vuelta en el camino es incierta debido a la situación geopolítica y las potenciales dificultades en el suministro”.

Tesla, por su parte, redujo los precios de algunos de sus automóviles, incluidos el Modelo Y SUV y el Modelo 3, de un uno por ciento hasta un 20 por ciento en EU, China, Japón y Corea del Sur, así como algunos de la eurozona. Los expertos señalan que se debe a los altos tipos de interés en Estados Unidos, así como a la inflación.

Otros consideran que se trata de un movimiento para conseguir incentivos fiscales y combatir la caída en el mercado de sus EVs: en 2020 dominaba el mercado eléctrico con un 79 por ciento de la cuota de mercado. Hasta septiembre de 2022, bajó al 65 por ciento. Esto se suma a los problemas por su contenciosa compra de Twitter, así como la caída en sus acciones, que se desplomaron un 70 por ciento en 2022. En comparación, el índice de referencia ha caído aproximadamente 20 por ciento en el mismo periodo.

Otra de las dificultades de la transición de VEs es la producción también de zonas de recarga para los coches. Incluso en una región como la UE, con mayores avances en la materia, casi el 50 por ciento de todos los puntos de recarga para coches eléctricos se concentra en solo dos de sus países: Países Bajos (90 mil cargadores) y Alemania (60 mil), que representan menos del 10 por ciento de la superficie total de la eurozona, según detalla el reporte de la ACEA publicado en noviembre pasado.

Tan sólo la UE necesitaría unos 6.8 millones de puntos de carga públicos para poder cumplir con su objetivo de reducir en un 55 por ciento las emisiones de dióxido de carbono (CO2) “lo que significa que debería haber un crecimiento de más de 22 veces en menos de 10 años”, ha matizado. Esto sin contar Asia ni América del Norte, por ejemplo, donde este tipo de zonas de recarga sigue siendo limitado.

MÉXICO Y SU “PLAN SONORA”

Ante esta situación, México ya anunciado el año pasado el Plan Sonora de Energías Limpias, “que va a impulsar la explotación del litio”, clave para la producción de baterías, el enfoque también en semiconductores y la producción de vehículos eléctricos.

“Es un proyecto coyuntural en la transición de México y Estados Unidos hacia las energías limpias y la electromovilidad, misma que será un referente para el continente y en el que la entidad jugará un papel central por su ubicación geográfica privilegiada y su riqueza en materias primas como el litio y el grafito, elementos esenciales en los procesos de la industria de la electromovilidad”, señaló el Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora.

El Canciller Marcelo Ebrard explicó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por duplicar sus esfuerzos en materia de acción climática para incrementar la reducción de sus emisiones de dióxido de carbono hasta un 35 por ciento. John Kerry, el Enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, aseguró que estas medidas colocan a México “en un papel protagónico para consolidar una potencia energética norteamericana”.

Alfonso Durazo, Gobernador sonorense, indicó en su momento que, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se acordó que modificar los programas de formación de ingenieros, con el propósito de especializar su perfil en el tema de los semiconductores, además de retomar el modelo científico y de infraestructura de Arizona en el marco del Plan Sonora.

Clouthier, hablando del Plan Sonora y del triunfo mexicano y canadiense en el panel sobre reglas automotrices en el T-MEC, señaló: “Esto tiene una repercusión importante que va a casi, lo puedo decir, en concordancia con lo que acordaron en la Cumbre las tres cabezas de los países: si están hablando de fortalecer región esto lo fortalece. La industria automotriz y de autopartes es una industria súper poderosa”, destacó.

Ya la Declaración de Norteamérica, emitida por López Obrador, el Presidente estadounidense Joe Biden y el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, hace referencia a este apartado.

“Continuaremos implementando y construyendo sobre los compromisos de la Cumbre de Líderes de América del Norte de 2021 sobre mitigación climática, adaptación y resiliencia, mientras renovamos nuestro enfoque en la reducción de las emisiones de metano de todas las fuentes, con un nuevo enfoque en las emisiones de residuos”, señalaron.

“Actuaremos rápidamente para acelerar la transición energética mediante la implementación de soluciones de energía limpia, el aumento de la producción y la adopción de vehículos de cero emisiones en América del Norte y la transición a combustibles más limpios”, destacó la Declaración.

Otra buena noticia para el país es que en octubre, Volkswagen en México anunció un paquete de inversiones que en un principio contempla 763.5 millones de dólares destinados al desarrollo de proyectos y transformación de las instalaciones de esta factoría para la transición hacia la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos.

Sin embargo, para Jeremy Martin, vicepresidente de Energía y Sostenibilidad de la organización no gubernamental Instituto de las Américas, el Plan Sonora, “resultado político de mucho esfuerzo” de Estados Unidos, aún carece de un modelo definido. “Por ahora no sabemos cuánto sabemos [sobre este plan]. Solo es un perfil, pero falta la letra chiquita. Hay objetivos, unas ideas, pero hay todavía mucho por definir”, analizó para Open Democracy.

Durante la cumbre climática COP26, en diciembre de 2021, México adhirió al Acuerdo de Glasgow sobre Vehículos de Emisiones Cero que busca eliminar la producción de unidades de combustión interna para el 2040. El plan de México es fomentar la fabricación de autos eléctricos y que el litio extraído se use en la producción de las baterías, pero por el momento no existen los detalles de esta operación y no queda claro cómo habría una integración de la cadena entre extracción de litio y producción de baterías, entre otras interrogantes.

–Con información de EuropaPress, RFI y Open Democracy.