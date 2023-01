Empresarios rechazan Ley Antitabaco, mientras ONGs piden denunciar su incumplimiento

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Luego de una semana de la entrada en vigor de la Ley General para el Control de Tabaco comerciantes, tiendas de autoservicio, restaurantes y organismos empresariales expresaron su rechazo a la misma al considerar que repercutirá de manera negativa en el sector por lo que planean interponer amparos contra el decreto, un recurso judicial al que dos compañías ya recurrieron.

Pese al rechazo a la Ley Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebró la implementación de la política antitabaco en México. Asimismo organizaciones de la sociedad civil que por años han impulsado medidas más duras contra la venta de cigarros destacaron que esta disposición coloca al país a la vanguardia de la protección contra las enfermedades causadas por el tabaquismo.

En ese sentido, instaron a los mexicanos a denunciar los sitios en donde no se esté respetando el derecho a la salud de las personas al no acatar las disposiciones referentes a publicidad y espacios 100 por ciento libres de humo.

El pasado domingo 15 de enero entró en vigor el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual prohíbe consumir cigarros en restaurantes, estadios, bares y discotecas, así como la exhibición y publicidad de cualquier producto con tabaco en puntos de venta y comercios.

Los negocios tendrán que llevar a cabo la comercialización de dichos productos mediante una lista por escrito con precios, sin logotipos, sellos o marcas, la cual deberá cumplir con requisitos especificados por la Secretaría de Salud.

El nuevo reglamento también prohíbe la publicidad de productos elaborados con tabaco en los distintos medios de comunicación así como en reuniones o comunicaciones personales y mensajes enviados por correo.

De esta forma tampoco se podrán anunciar estos productos en medios impresos, digitales, vallas publicitarias, carteles o letreros, ni se podrá “alentar su consumo” en radio, cine, televisión, teatro, espectáculos en vivo, películas o comunicación vía satélite.

Fue el 16 de diciembre de 2022 cuando autoridades federales publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que quedó prohibida la exhibición y publicidad de cigarros o cualquier producto con tabaco en puntos de venta y comercios del territorio mexicano.

Las nuevas disposiciones causaron el inmediato rechazo por parte de la industria tabacalera, comerciantes, tiendas de autoservicio y restaurantes.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) fue la primera que reaccionó a la medida al asegurar que pone en riesgo el trabajo de 600 mil vendedores, debido a que los cigarros representan el 25 por ciento de las ventas mensuales de estos establecimientos.

“Este decreto es letra muerta, por inoperante. También, es antidemocrático por no considerar el resultado de la consulta de la CONAMER (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria) cuyo amplio consenso, más de mil comentarios, fue de rechazo a esta prohibición comercial ilegal (sic)”, consideró.

Con la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, la ANPEC reiteró su posicionamiento en diversas publicaciones de su cuenta de Twitter, en las que calificó al nuevo reglamento como una “medida prohibicionista” e incluso cuestionó “en dónde quedó el espíritu de ‘prohibido prohibir’ del Presidente” respecto al aval de dicho decreto.

La Alianza también enumeró las razones por las que se oponen a la nueva ley, por ejemplo, considera que es una medida que resulta en afectaciones económicas, que promueve el mercado negro y afecta la libertad de comercio, por lo que alentó a los negocios que comercialicen los productos de tabaco a ampararse y se dijo dispuesta a brindar asesorías para quienes decidan interponer este recurso.

En un primer momento la industria tabacalera, comerciantes, tiendas de autoservicio y restaurantes agremiados en la Concamin, Concanaco, ANTAD, Canacintra y Coparmex, anunciaron una “tormenta de amparos” contra el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

Antes de la entrada en vigor del decreto, el pasado 12 de enero, Hiram Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), encabezó una conferencia en la que expresó que empresarios coincidieron en que las autoridades de la Secretaría de Salud, en especial Hugo López Gatell, “excedió” facultades al asumir funciones de legislador y, apuntó, que esta sería la primera vez en el país que por disposición oficial se oculte un producto legal para su venta.

“Uno de cada cinco cigarros que se consumen en México es ilegal y no pagan los 13 mil 500 millones de pesos de impuestos, además de que el mercado negro creció del 2 al 20 por ciento”, sostuvo el presidente del Conainta.

Por su parte, Monica Leñero, representante de la Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales (ANTAD), advirtió que el comercio formal perderá clientes y coincidió en que el reglamento contribuirá al mercado negro. “El comercio ilegal es quien vende cigarros a menores y por unidades y evade leyes sanitarias, por lo que prohibir la exhibición contribuirá a un aumento del mercado negro”.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González Bernal, expuso que el amparo es el único camino legal que tienen los agremiados para defenderse y alertó que tienen hasta el 24 de febrero para interponer este recurso legal.

La primera recurrir a un amparo contra el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco fue la cadena de tiendas de autoservicio Walmart, por lo que el 16 de enero, presentó tal recurso ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que busca no atender disposiciones de los artículos 2, 31, 33, 40, 73, 76, 77 y 79 de dicha ley.

La transnacional pretende seguir promoviendo la compra de productos de tabaco mediante la libre exhibición de estos en sus sucursales, al dejarlos a la vista de los consumidores en mostradores, estantes, vitrinas así como en armarios o cajones cerrados que estén dispuestos en el área de los mostradores.

Sin embargo, la demanda aún no ha sido resuelta, debido a que Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, devolvió el amparo luego de hallar inconsistencias, por lo que exhortó a que estas sean subsanadas, para lo que otorgó a la compañía cinco días de plazo.

La compañía Habano 2000 fue otra de las empresas que presentó un recurso de amparo ante el nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. No obstante fue rechazado por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa.

Además de estas dos empresas, el sector restaurantero anunció que también presentarán amparos para protegerse de manera judicial contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco.

El empresario Ricardo Salinas Pliego fue otro de los personajes que se pronunció en contra de la Ley antitabaco pues a través de su cuenta de Twitter, el propietario de Elektra aseguró que los “Gobiernícolas” están intentando “quitarnos la libertad”, misma que, dijo, “cuesta mucho ganarla y es fácil perderla”.

Salinas Pliego comparó la situación e impacto del tabaquismo con el llanto y las risas de los niños. “Imagínese que a alguien le molestara el llanto o la risas de los niños… y argumentarán que les quita la paz mental y tranquilidad. ¿sería justo que prohibieran a los papás salir con sus niños, o que designarán áreas especiales lejos de la gente en los lugares públicos? NO SERÍA! (sic)”.

En este tenor, el empresario mexicano se lanzó contra las prohibiciones y los gobiernos totalitarios. “La imaginación de unas bestias con poder, no conoce límites!!! tenga cuidado en estar de acuerdo con las prohibiciones y los gobiernos totalitarios… ellos dicen saber que necesita el pueblo para vivir y en qué cantidad, vea Cuba y aprenda (sic)”.

LA OMS FELICITA A MÉXICO POR LEY ATITABACO

Pese al rechazo a la Ley General para el Control de Tabaco por parte de la industria tabacalera, comerciantes, tiendas de autoservicio y restaurantes, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebró la implementación de la política antitabaco en México.

“¡Bravo, México! @WHO da la bienvenida a un movimiento tan audaz en el control del tabaco. ¡Hacemos un llamado a todos los países para fortalecer las políticas y ayudarnos a prevenir ocho millones de muertes cada año!”, expresó Tedros Adhanom Ghebreyesus a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo instó a todos los países a fortalecer las políticas contra el tabaco para ayudar a prevenir las ocho millones de muertes registradas a nivel mundial causadas por la industria del cigarro.

Bravo #Mexico! @WHO welcomes such a bold move on tobacco control. We call on all countries to strengthen #NoTobacco policies and help us prevent 8 million deaths every year! https://t.co/TCoVRV6VEC

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 15, 2023