“No me gusta la política”: Miguel Layún se defiende tras polémica por saludo a Adán

Los futbolistas mexicanos argumentaron que el saludo al Secretario Adán Augusto López no era con fines políticos, sino petición de un amigo cercano.



Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El futbolista mexicano Miguel Layún dijo este domingo que no tuvo una intención política el saludo que envió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en 2024, pues afirmó que además es un tema que ni siquiera le interesa.

A través de su cuenta de Twitter, el seleccionado mexicano argumentó que suele grabar videos -con el mismo formato- para enviar saludos a quienes se lo piden, sin embargo, este sería interpretado desde un ángulo político.

“No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura”.

y es por el simple hecho de haber crecido en una casa donde papá veía las noticias todas las mañanas y podía notar el estrés que le generaba, y esto lo sabe la gente que me conoce. Me duele lo que se ha hecho pq ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que… p2 — Miguel Layun (@Miguel_layun) January 22, 2023

“Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias y es por el simple hecho de haber crecido en una casa donde papá veía las noticias todas las mañanas y podía notar el estrés que le generaba, y esto lo sabe la gente que me conoce”, agregó el futbolista.

Para el futbolista, la consecuencia es que ahora tendría que restringir sus saludos por medio de videos, debido al sentido que le pueden dar a este tipo de mensajes.

“Me duele lo que se ha hecho porque ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco, y no para cualquier persona o fan que lo solicite. Insisto, me parecía lógico que hubieran deducido esto con solo buscar más videos de saludos míos, en fin, preferimos generar likes e interacción que investigar un poco más. Que lastima tener que ser así ahora!”, lamentó.

BRAULIO LUNA NIEGA PROSELITISMO

El exfutbolista Braulio Luna negó que el video que circuló ayer en apoyo a Adán Augusto LópezHernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fuera un acto anticipado de campaña y dijo que se trata de un malentendido.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista explicó que el video le “fue solicitado de manera privada por un amigo con la intención exclusiva de felicitar al Sr. Secretario”.

Comunicado para la opinión pública: pic.twitter.com/6Pams1Oyrx — Braulio Luna Guzmán (@ruco11) January 22, 2023

“Aclarar que el video que está circulando en redes sociales en el cual, suponen y aseguran que estoy haciendo campaña y proselitismo, me fue solicitado de manera privada por un amigo con la intención exclusiva de felicitar al Sr. Secretario por su cumpleaños, hacer un juego de palabras y listo”, escribió.

SALUDO FUE PETICIÓN DE UN AMIGO: DOS SANTOS

Dos Santos también vio necesario aclarar que el saludo personal que envió al Secretario de Gobernación fue a petición de un amigo cercano, pues durante su carrera, aseguró, a él siempre le ha gustado compartir este tipo de mensajes con sus seguidores.

Sin embargo, esta vez su mensaje fue motivo de críticas y señalamientos por una posible preferencia política hacia uno de los aspirantes presidenciales de Morena.

“Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando a este video que circula en redes. Haciendo hincapié en que no fue realizado como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político en particular. Muchas gracias y saludos”, escribió el futbolista.

ADÁN AUGUSTO SE DESLINDA

El Secretario Augusto López aclaró que las recientes muestras de solidaridad que distintas personalidades han expresado hacia su persona, son sólo parte de sus derechos político-electorales, y no actos de propaganda anticipados.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Secretario Augusto López reiteró que durante los últimos días, en diversos puntos del país, ha tenido que presentar constantes deslindes a la autoridad respecto al apoyo que le manifiestan como aspirante a la candidatura presidencial por Morena.

Con previo agradecimiento y respeto por cada uno de los mensajes que le han llegado, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) insistió en actuar conforme a la Ley.

“En el marco constitucional y legal que nos rige actualmente, existen una serie de limitantes y restricciones cuando se trata de comunicar apoyos a algunos funcionarios públicos, como es mi caso: Como actual titular de la Secretaría de Gobernación, me encuentro obligado no sólo a respetar el marco normativo que rige mi actuar, sino también debo velar por su cumplimiento y hacer valer las normas que se encuentran vigentes”, declaró Augusto López.

Estos son los tiempos de acompañar y consolidar el proyecto de nación. Aunque agradezco algunas muestras de apoyo que he recibido en estos días en varios estados de la República, considero oportuno dar a conocer el siguiente comunicado: pic.twitter.com/y0lBKd3Ryd — Adán Augusto López H (@adan_augusto) January 21, 2023

A su mensaje agregó un llamado a que, en el ejercicio de sus derechos político-electorales, se observen en todo momento los plazos y términos que la legislación aplicable dispone.

Por lo que, exhortó a que no se difundan mensajes o propaganda, con los que se haga uso de su nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación o difusión, “dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ello”.