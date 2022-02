Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, es trasladada a prisión de mínima seguridad en EU

La esposa del capo sinaloense estuvo detenida en el Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”, en Virginia. Los defensores legales de Emma Coronel Aispuro, de 32 años de edad, confían en que su clienta salga libre en mayo de 2023, cuatro meses antes del tiempo indicado por el BOP.

Por Carlos Álvarez

Tijuana, 22 de febrero (Zeta).- El Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) informó, este lunes 21 de febrero, que Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue trasladada a la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell, ubicada en Forth Worth, Texas.

La esposa del capo sinaloense estuvo detenida en el Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”, en Virginia, pero este lunes 21 de febrero -feriado en EU- elementos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), concluyeron el traslado de Coronel Aispuro a la prisión texana, por lo que ahora su custodia está a cargo del BOP.

Según la cadena estadounidense Univisión, el FMC Carswell es un “centro médico federal de seguridad administrativa, con un campamento satélite de mínima seguridad adyacente”, que alberga a 976 prisioneras en el primer sitio y a 261 en el segundo.

Los defensores legales de Coronel Aispuro -de 32 años de edad e identificada por el BOP estadounidense como la prisionera número 31149-509-, confían en que su clienta salga libre en mayo de 2023, cuatro meses antes del tiempo indicado por el BOP.

La esposa de “El Chapo” tiene la opción de cumplir el 10 por ciento restante de su castigo en su domicilio particular o un lugar que le ayude a reincorporarse a la sociedad. Una de sus opciones es inscribirla en un programa que le permita salir libre durante el día y regresar por las noches a dormir en la instalación penitenciaria, pero ello dependerá de su conducta en FMC Carswell.

“Las reglas de ese penal incluyen que cada reo recién llegado debe ser revisado por médicos, les dan una copia de las normas de la institución y les proporcionan información sobre abusos y ataques sexuales”, indicó Univisión, en una nota firmada por el periodista Isaías Alvarado.

“Dentro de los primeros 28 días de su arribo participan en un programa de ‘Admisión y Orientación’, en el que les detallan todos los servicios y programas que ofrece la prisión. Quienes no hablan inglés, como es el caso de Coronel Aispuro, reciben material traducido y les ayudan intérpretes”, abundó la citada cadena.

“Fumar está prohibido en FMC Carswell, por lo que cigarrillos, productos de tabaco y encendedores son considerados contrabando y se los confiscan de inmediato. Los despiertan a las 6:00 horas y cada prisionero es responsable del aseo de su celda”, detalló Univisión.

“Cada mañana los celadores revisan que las camas estén tendidas, la basura recogida y el piso barrido y trapeado. Los reos tienen derecho a un espacio para colocar sus pertenencias y sólo puede tener un radio, MP3 o un reloj”, finalizó la cadena.

EMMA CORONEL SALDRÁ DE PRISIÓN EN SEPTIEMBRE DEL 2023

El Buró de Prisiones de Estados Unidos informó, el pasado 10 de febrero, que Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán, será liberada el 13 de septiembre de 2023, por lo que su condena le fue reducida un total de cinco meses.

Según la cadena estadounidense Univisión, la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa, podría salir incluso antes, ello si suma créditos teniendo buena conducta y participando en programas, así como en actividades de rehabilitación.

Durante una entrevista con el programa “Despierta América”, transmitido por la cadena Univisión, la abogada Mariel Colón Miró dijo en que solicitaron al BOP, que Coronel Aispuro sea trasladada a un penal en California.

Ello debido a diversos factores, entre ellos el clima, el tipo de instalaciones y su cercanía con México, lo cual permitiría la visita de sus familiares, entre ellos sus hijas, las gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe, ambas de nueve años de edad, que procreó con “El Chapo”.

Algunas de las reglas que ella deberá cumplir en dicho período son: reportarse con la oficina federal asignada 72 horas después de su liberación; además de que requerirá aprobación cada vez que cambie de domicilio.

Asimismo, recibirá la visita del oficial responsable en cualquier hora y día. También estará obligada a buscar un empleo de al menos 30 horas a la semana. Además, se le prohibirá poseer armas de fuego y no deberá tener comunicación con personas involucradas en actividades ilícitas.

JUEZ DE EU CONDENA A TRES AÑOS DE PRISIÓN A LA ESPOSA DE “EL CHAPO”

El 30 de noviembre del 2021, el Juez federal Rudolph Contreras, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., condenó a tres años de prisión, a Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense “El Chapo”, por tres cargos relacionados con el narcotráfico.

La audiencia de Coronel Aispuro -quien había permanecido hasta ese momento en el Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”, en Virginia-, se llevó a cabo de manera presencial, en la Sala 23A del tribunal federal estadounidense antes citado.

Las autoridades estadounidenses tomarán como crédito los nueve meses transcurridos desde que la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa fue detenida el mes de febrero del 2021, por lo que Coronel Aispuro saldría de prisión en enero del 2024.

Aunque los delitos que se le imputaron son graves, a diferencia de su esposo, Coronel Aispuro no recibió cadena perpetua gracias a un acuerdo al que llegó con los fiscales del Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) ya que no tenía antecedentes penales.

Además, el Juez federal impuso a Coronel Aispuro una multa de 300 dólares estadounidenses, debido a que la esposa del capo sinaloense había entregado casi 1.5 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos, como fondos procedentes del narcotráfico. Asimismo, Contreras consideró que la mujer no tenía recursos para pagar una fianza más grande.

Durante la audiencia, el Gobierno de Estados Unidos estuvo representado por el Fiscal Anthony Nardozzi, mientras que la defensa legal de Coronel Aispuro estuvo a cargo de los abogados Jeffrey Lichtman y Mariel Colón.

Por su parte, la esposa de “El Chapo” se declaró “participante mínima” en los negocios de Guzmán Loera, aún cuando los cargos por tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana eran por un total de 360 mil kilogramos.

Incluso, el Fiscal Nardozzi declaró que dentro del Cártel de Sinaloa, Coronel Aispuro no tenía un rol de liderazgo. “Más bien era un engranaje en una rueda muy grande de una organización criminal”, dijo el representante del Gobierno estadounidense.

Por su parte, el Juez federal Contreras pidió a la Fiscalía que usara como base para la sentencia a otros acusados del Cártel de Sinaloa, que sean comparables al rango de Coronel Aispuro en dicha organización criminal, lo cual fue discutido en privado.

En un momento de la audiencia, la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa -vestida de chaqueta y pantalón de traje oscuro, y con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla negra-, se dirigió al Juez federal en español, a quien ofreció disculpas por los daños causados.

La esposa de “El Chapo” expresó su “más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pudo haber causado” y afirmó sentirse avergonzada. “Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia al estar ante esta situación. Mis padres me inculcaron el respeto, la gratitud y la honestidad, pero también me enseñaron a aceptar mis errores y pedir perdón por ellos”, abundó.

Coronel Aispuro dijo que sería difícil para el Juez Rudolph Contreras ignorar que ella es la esposa del capo sinaloense. “Quizás por eso se siente en la obligación de ser un poco más duro conmigo. Pero le ruego que no lo haga”, señaló la mujer.

Asimismo, la esposa de “El Chapo” dijo que no quiere que sus hijas “ya estaban creciendo sin uno de sus papás. Por eso le ruego que no permita que crezcan también sin su mamá”. El Juez Contreras respondió a Coronel Aispuro, que esperaba que pudiera “criar a sus gemelas en un ambiente diferente del que ha experimentado hoy. Buena suerte”.

El 18 de noviembre del 2021, la Fiscalía del DOJ, que lleva el caso, había solicitado una condena de cuatro años de prisión, más cinco años de libertad supervisada, así como una multa de millón y medio de dólares, para la mujer, que cuenta con ciudadanía estadounidense y mexicana.

Antes, el 10 de junio del 2021, Coronel Aispuro se declaró culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, un kilogramo o más de heroína, 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilogramos o más de marihuana en EU, México y otros lugares, sabiendo, con la intención y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos.

El segundo delito era conspirar con otros para lavar el producto de narcóticos; y el tercero era violar las sanciones penales de la Ley Kingpin, al participar en transacciones y tratos con la propiedad de su esposo, Guzmán Loera, designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La exreina de belleza, madre de María Joaquina y Emali Guadalupe -ambas de nueve años de edad, las dos hijas mellizas de Guzmán Loera, nacidas en 2011 en los Estados Unidos-, fue detenida el 22 de febrero del 2021, en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en el estado de Virginia, cerca de la capital estadounidense.

Tras su detención, Arthur G. Wyatt, jefe de la sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de EU, acusó que Coronel Aispuro había participado en la conspiración de los cargos que se le acusan a partir de 2011 y hasta al menos el 19 de enero de 2017, había controlado las propiedades comerciales y residenciales de su esposo Guzmán Lorea, obteniendo ingresos por rentarlas.

Coronel Aispuro, de 32 años de edad, nació en Santa Clara, California, Estados Unidos, pero creció en la localidad de La Angostura, situada en el municipio de Canelas, en el Estado de Durango, en la región noroeste de México, mejor conocida como “el Triángulo Dorado” del narcotráfico.

Es sobrina del finado capo sinaloense Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, quien fuera compadre de “El Chapo”, a quien conoció a los 17 años de edad y con quien en 2007 contrajo matrimonio. La esposa de Guzmán Loera estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

CORONEL AISPURO NO RECIBIRÁ CONDENA PERPETUA, AFIRMA ABOGADA

El 22 de junio del 2021, Mariel Colón Miro, una de las abogadas de Coronel Aispuro, afirmó que la esposa de “El Chapo”, no recibirá una pena de cadena perpetua, ello a pesar de que declaró culpable de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y operación de empresas relacionadas con el crimen organizado.

En entrevista con el medio digital Expansión Política, la litigante indicó que estaban haciendo todo lo posible para que el 15 de septiembre del 2021, cuando originalmente se decidiera la condena para Coronel Aispuro, la misma fuera la más baja posible.

“Estamos hacer todo lo posible y utilizar todos los recursos que están en nuestras manos para lograr que esa sentencia sea la más baja”, señaló Colón Miró, quien también dijo que ya están buscando “recursos” a los que Coronel Aispuro pudiera calificar para obtener una reducción de sentencia, que le permitiría estar pronto en México con sus hijas, las gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe, ambas de nueve años de edad.

“Nuestra meta principal es regresarle obviamente a esas pequeñitas su madre, es lo más importante que salga de esto lo menos ilesa y lo menos herida posible y que pueda ya irse para su casa con las niñas, eso es lo más que ella anhela”, agregó la abogada de la esposa de “El Chapo”.

EMMA CORONEL SE DECLARA CULPABLE EN EU POR NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE DINERO

El 10 de junio del 2021, Coronel Aispuro se declaró culpable, ante el Juez federal Rudolph Contreras, de la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y operación de empresas relacionadas con el crimen organizado, según el expediente 1:21-cr-00255-RC, desclasificado un día antes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al final la declaración de culpabilidad fue aceptada por el Juez federal y la sentencia fue programada para el próximo 15 de septiembre, por lo que Coronel Aispuro fue detenida sin derecho a fianza desde su arresto en febrero y permanecerá encarcelada hasta que se determine su culpabilidad.

Los cargos que se le imputan son el de conspiración para distribuir heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas para su importación a EU; así como por realizar y preparar transacciones con recursos de procedencia ilícita, desde 2007 y hasta diciembre de 2019; además de su vinculación con transacciones y negocios con propiedades para evadir y evitar prohibiciones impuestas a Guzmán Loera.

“Tengo entendido que la Señora Coronel Aispuro desea declararse culpable hoy, ¿es correcto?”, preguntó el Juez Rudolph Contreras, durante una audiencia abierta a la prensa y al público, a lo que el abogado defensor Jeff Lichtman respondió que “Sí”.

Coronel Aispuro prestó juramento y el Juez federal se dirigió directamente a ella, cuestionándola si entendía lo que estaba sucediendo con la declaración de culpabilidad, a lo que la esposa de “El Chapo” respondió que aunque no lee en inglés, todos los documentos habían sido traducidos al español, además de que, según dijo, “completó estudios a nivel universitario”.

Asimismo, la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa afirmó que estaba satisfecha con el trabajo de sus abogados en el caso y que era mentalmente competente para declararse culpable, además de que indicó que no tiene antecedentes de enfermedad mental o adicción a las drogas.

Después de leerle sus derechos, el Juez federal Contreras le explicó a Coronel Aispuro que no había sido acusada por un gran jurado, sino que ella estaba solicitando a la Corte lo que se conoce como “información”.

“Para resumir, si se declara culpable en este caso y yo acepto su declaración de culpabilidad, renunciará a todos esos derechos que le acabo de explicar, porque no habrá ningún juicio y probablemente no habrá apelación. ¿Entiende eso?”, preguntó el Juez, a lo que la esposa del capo sinaloense respondió que “Sí”.

Antes de aprobar el trato, el Juez federal pidió a los fiscales que le explicara a Coronel Aispuro lo que podrían probar más allá de una duda razonable durante un juicio ante un gran jurado. Contreras le pidió a la esposa de “El Chapo” que escuchara con atención, porque “a veces escuchas las cosas de manera diferente a cuando están escritas”.

En su turno, el Fiscal Anthony Nardozzi expuso el caso contra Coronel Aispuro, afirmando que la esposa del capo sinaloense estuvo involucrada en el tráfico de drogas a gran escala, debido a su relación con “El Chapo”.

Además de que, según Nardozzi, la mujer participó en la planificación del escape del exlíder del Cártel de Sinaloa, el 11 de julio del 2015, por un túnel, del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Aunado a ello, Nardozzi aseguró que Coronel Aispuro “controlaba propiedades comerciales y residenciales” propiedad de “El Chapo” y “obtenía ingresos de ellas al alquilarlas”. También dijo que la esposa del capo sinaloense violó la Ley Kingpin, porque es ciudadana estadounidense y tuvo “enredos financieros” con un narcotraficante sancionado.

“El Gobierno [de EU] probaría cada uno de los tres cargos en la información por una variedad de medios. Esos incluirían testimonio de testigos, evidencia generada por la investigación policial y otros medios”, insistió el Fiscal Nardozzi.

El Juez federal explicó que Coronel Aispuro enfrentaba una sentencia máxima de cadena perpetua bajo el cargo por conspiración de drogas y un mínimo de 10 años, pero que esta podría aumentar o reducirse. “Nada será seguro”, dijo Contreras, quien esperaría el informe previo a la sentencia.

Coronel Aispuro dijo que entendía todo lo que explicó el Juez federal, que no había sido coaccionada ni forzada a firmar el acuerdo de culpabilidad. “Todo está claro”, respondió. “¿Está presentando esta declaración porque es culpable y por ninguna otra razón?”, preguntó Contreras, a lo que la esposa del capo sinaloense respondió que “Sí”.

EMMA CORONEL PASA 22 HORAS DIARIAS ENCERRADA EN SU CELDA, DENUNCIA ABOGADA

Emma Coronel Aispuro se dedicaba a leer en una celda en la que permanece encerrada unas 22 horas al día, en una cárcel de la ciudad de Alexandria, en Virginia, Estados Unidos, según lo denunció su abogada, Mariel Colón Miró, durante una entrevista con la agencia estadounidense The Associated Press (AP).

La litigante señaló que había pedido mejores condiciones de confinamiento para su clienta, ya que, según ella, los empleados de la prisión sólo sacaban a Coronel Aispuro de la celda durante las madrugadas para ir sólo por un par de horas a un “saloncito interior” del Centro de Detención de Adultos de Alexandria “William G. Truesdale”.

“Sus condiciones de confinamiento aún no mejoran […] Está casi todo el día encerrada”, afirmó Colón Miró, quien no respondió preguntas sobre si hablaba a menudo por teléfono con las dos hijas gemelas que tiene con Guzmán Loera y que se limitó a decir que la esposa del capo sinaloense no compartía celda con otras presas.

“Solamente sale de su celda cuando la sacan al saloncito interior. Más nada. Desafortunadamente no ofrecen, no hay, actividades disponibles para que se pueda distraer […] Lo único que puede hacer mientras está adentro de su celda es leer”, abundó la abogado, la cual no recordó el título del libro que Coronel Aispuro estaba leyendo.

EMMA CORONEL RENUNCIA A SU DERECHO A UNA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EU

A mediados del mes de marzo del 2021, la esposa del capo sinaloense, alias “El Chapo”, renunció a su derecho a una audiencia preliminar ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington D.C., Estados Unidos, a la cual le dirigió una carta.

“Entiendo que se me ha acusado de un delito en una denuncia penal presentada en este tribunal, o se me ha acusado de violar los términos de libertad condicional o libertad supervisada en una petición presentada en este tribunal […] Estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia preliminar”, señaló Coronel Aispuro.

El 23 de febrero del 2021, la Jueza federal Robin Meriweather, de la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, determinó que Coronel Aispuro siguiera detenida mientras avanzaba su proceso criminal, que la señala por su presunta participación en el narcotráfico internacional.

La Magistrada indicó en la audiencia inicial de ese día, que si Coronel Aispuro -quien compareció a través de una videoconferencia y usando un intérprete- era declarada culpable, enfrentaría una condena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, así como una multa de 10 millones de dólares.

“Está aquí por una denuncia penal para distribuir e importar a Estados Unidos, cocaína, heroína, metanfetamina, y mariguana”, dijo la Jueza Meriweather, quien comentó que además existía el cargo por “ayudar e implicar”.

Tras ello a Coronel Aispuro se le leyeron las acusaciones. “Si fuera culpable”, le dijo la Jueza federal a la esposa de el Chapo, se haría acreedora a “un mínimo de 10 años de cárcel y hasta cadena perpetua. Se le impondría una multa igualmente de 10 millones de dólares”.

“Sus derechos son guardar silencio, ser representada por un abogado que ella decida o a uno de oficio, tiene derecho a un juicio y a no inculparse ella misma”, agregó la Magistrada Meriweather.

Por su parte, el Fiscal Antonhy Nardozzi comentó que “otra cosa relevante es que el caso ni siquiera ha sido presentado a un gran jurado, algo que se hará en los próximos días y por ese motivo es que tampoco existe una acusación formal en donde consten los cargos”.

Coronel Aispuro quedó en manos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y sin derecho a fianza, por lo que fue enviada a la cárcel en Alexandria, en Virginia. La Fiscalía solicitó su detención permanente, alegando “riesgo de fuga”, ya que tenía acceso a bienes del Cártel de Sinaloa y por el hecho de que tampoco “tiene a nadie cerca del área de Washington”.

“La acusada trabajó estrechamente con la organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa”, advirtió el Fiscal Anthony Nardozzi, al solicitar en la Corte Federal que se le negara a Coronel Aispuro el derecho a salir libre pagando una fianza, agregando que existía riesgo de que el grupo delictivo le ayudara a fugarse.

“Su esposo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, era el líder del Cártel de Sinaloa antes de ser extraditado y condenado en Estados Unidos […] Como se dice en la denuncia penal, se le acusa de conspiración para importar grandes cantidades de heroína, cocaína, mariguana y metanfetamina, sabiendo que estas sustancias finalmente serían importadas a Estados Unidos”, agregó Nardozzi.

El Fiscal subrayó que la esposa de Guzmán Loera “ayudó y fue cómplice de los objetivos del Cártel de Sinaloa”. Sin embargo, la abogada Mariel Colón Miró, adelantó que Coronel Aispuro se declararía inocente, lo cual no ocurrió ese día, porque la defensa dijo no estar preparada para hacer una declaración.

Por su parte, Jeffrey Lichtman, defensor legal de Coronel Aispuro y también de “El Chapo”, dijo, ese mismo día, que presentaría una solicitud para que su clienta pueda salir libre bajo fianza, aunque concedió que ella siguiera detenida de forma temporal, mientras se discutía dicho asunto en otra audiencia.

Durante la audiencia inicial -que comenzó varios minutos tarde por problemas técnicos- de lectura de los derechos y las acusaciones contra la esposa de “El Chapo”, ella afirmó que no padecía ninguna enfermedad, ni había tomado ningún medicamento que le impidiera comprender lo que se le decía. “Todo lo entendí muy bien”, respondió Coronel Aispuro en español.

“¿Jura, usted, contestar correctamente y con la verdad las preguntas que le hará la Jueza? ¿Lo jura por Dios?”, le preguntó una secretaria de la Corte Federal. “Sí”, respondió Coronel Aispuro, levantando la mano derecha.

La exreina de belleza, y madre de las dos hijas mellizas de Guzmán Loera, nacidas hace nueve años en los Estados Unidos, fue detenida el 22 de febrero del 2021, en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en el estado de Virginia, cerca de la capital estadounidense.

“Según documentos judiciales, Coronel Aispuro -quien nació en California, EU, en 1989-, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana para su importación a los Estados Unidos”, señaló el Departamento de Justicia de EU, en un comunicado.

“Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán [Loera] en su escape de la prisión de El Altiplano, el 11 de julio de 2015, ubicada en Almoloya de Juárez, México”, indicó el mismo Departamento de Justicia estadounidense.

“Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017”, agregó el Gobierno de EU.

“Coronel Aispuro está acusada en una denuncia penal de un cargo de conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, mil kilogramos o más de mariguana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los EU”, abundó el Departamento de Justicia.

“El secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio. La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso”, indicó el comunicado.

“El subjefe interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso. Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”, finalizó el Gobierno estadounidense.

VIDA DE EMMA CORONEL ESTÁ EN PELIGRO; ESPOSA DEL “CHAPO” SUFRE MALOS TRATOS EN PRISIÓN: ABOGADOS

La vida Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y la de sus dos hijas mellizas, está en peligro, tras la revelación de agentes estadounidenses de que se entregó a las autoridades con el fin de convertirse en “testigo protegido” y brindar información respecto a las actividades del Cártel de Sinaloa.

Así lo denunció su abogada Colón Miró, durante una entrevista con la cadena colombiana NTN24 otorgado a principios de marzo, en la que señaló que los agentes de EU actuaron de forma irresponsable al brindar detalles respecto a las circunstancias de la entrega de Coronel Aispuro, a sabiendas de que podían ponerla en peligro, a ella y a sus hijas.

“Su vida ahora mismo se encuentra en riesgo, porque estos comentarios que se pusieron a decir varios agentes federales la ponen en riesgo. No es un secreto lo que le pueda pasar a una persona si otros piensan, solamente piensan, o se imaginan, que esa persona está cooperando con las autoridades, no es un secreto lo que les pueda pasar, obviamente pueden terminar muertos, y no solamente el cooperante sino también miembros de su familia”, comentó la litigante.

Asimismo, Colón Miró recordó que Coronel Aispuro tiene dos hijas pequeñas de nueve años de edad, mismas que ahora, también se encuentran en riesgo por la actitud de los agentes estadounidenses, “que fueron tan poco éticos y deshonestos, fueron acciones muy deshonestas, son personas, la realidad, sin escrúpulos”, aseveró.

En fechas recientes, otro de los abogados de Coronel Aispuro abogados, Jeffrey Lichtman, calificó las filtraciones como “absolutamente la cosa más despreciable y, probablemente, la peor conducta fiscal que haya visto en el Gobierno [de EU] desde hace más de 30 años”.

“El Gobierno ha reconocido su responsabilidad y que obviamente fue muy equivocado. Honestamente, traer a alguien a la justicia en esta clase de situaciones […] el Gobierno no siempre encuentra a la persona que lo hizo o si lo encuentran no recibe el castigo que merece. En mi opinión, quien hizo esto debe ir a la cárcel y ser despedido”, aseguró Lichtman al programa “The Other Side of Midnight”, de la emisora WABC Radio.

“Tienes a personas como [Ismael Mario] ‘El Mayo’ Zambada [García], como la mayoría de los cooperantes en el caso de ‘El Chapo’, todos están libres, tienes a [Salvador] Cienfuegos [Zepeda], que está libre en México, y Emma Coronel se pudre en la cárcel de Virginia”, agregó el litigante.

Por otra parte, la abogada Colón Miró también comentó que durante los días que Coronel Aispuro ha permanecido en cárcel de la ciudad de Alexandria, en Virginia, desde que fue detenida el pasado 22 de febrero, ha sufrido malos tratos.

“Se la pasa con mucho frío. Sólo tiene una cobija muy finita. He pedido que le den otra cobija y no se la quieren dar, no le quieren dar chamarras o abrigos para ella poder sentirse un poco más caliente. No le permiten bañarse diariamente”, denunció la abogada.

“Esta semana pasó cuatro días corridos sin poderse bañar. Duerme con las luces encendidas, están prendidas las 24 horas del día. No le venden agua embotellada, sólo le permiten tomar agua de la llave, pero el agua sabe tan repugnante que el otro día que intentó tomar le dieron nauseas y la vomitó”, agregó Colón Miró.

“Ella ha estado en una cárcel helada, con una manta fina y un colchón de casi media pulgada, sin almohada. Recién se bañó por segunda vez, tuvimos que solicitarlo […] La tienen en cuarentena, no la han tratado bien y el público podrá determinar con esto cuál es su rol con el Gobierno”, externó, por su parte, Lichtman, en una entrevista con El Financiero Bloomberg.

LICHTMAN EXPLOTA CONTRA LOS MEDIOS

El pasado 4 de marzo, Licthman criticó a los conductores del programada “Despierta América”, transmitido por la cadena Univisión, por supuestamente haber mal informado a sus televidentes respecto a que Coronel Aispuro se había entregado a las autoridades.

“Por eso son idiotas: porque @despiertamerica mintió a sus espectadores sobre #EmmaCoronel y puso en peligro su vida y su familia al fabricar una cita de su abogado. @UnivisionNews los espectadores merecen algo mejor y puede que sea necesario #Univision escribir un cheque para enseñarles honestidad”, escribió el abogado en su cuenta de la red social Twitter.

En un un video de 17 segundos, que el litigante anexó al tuit, se puede ver al conductor Jorge Viera, leer: “Le quiero pedir disculpas a Mariel Colón, abogada de Emma Coronel y retractarme públicamente de lo que dije hace unos días, que Mariel nunca me dijo que las autoridades le pidieron que Emma Coronel se entregara a las autoridades y tampoco que ella se entregó a las autoridades”.

Días antes, Lichtman concedió una entrevista al mismo programa de Univisión, misma que fue dirigida por la periodista hondureña Satcha Pretto, quien cuestionó al abogado respecto al salario que percibía por “defender a narcotraficantes”, a lo que el litigante respondió, llamándola “idiota” hasta en cuatro ocasiones.

“¿Lleva este caso por honorarios o pro bono?”, preguntó Pretto. “Obviamente a mí me pagan por mi trabajo. ¿Le pagan a usted también por su trabajo? Si es obvio que a ti te pagan, ¿tú crees que es obvio que a mí me pagan o tú crees que esto es obra de caridad?”, respondió Lichtman.

“Bueno la verdad señor, que a mí me pagan, pero no por defender narcotraficantes, a mí pagan por informar, por eso creo que es válida la pregunta, porque no voy a asumir […]”, reviró la conductora.

“A ti te pagan por decir en televisión, ¿estás sugiriendo tú que quizás estoy representando en Estados Unidos una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cártel, eres una idiota, si sugieres que lo soy, eres una idiota”, estalló Lichtman.

La misma conductora fue la que concluyó la entrevista tras decirle a Lichtman que ella, a diferencia de él, no le había faltado al respeto en ningún momento de la conversación que sostuvieron en vivo por 12 minutos.

CORONEL LLAMÓ A FBI PARA ENTREGARSE; TENÍA CONTACTOS CON DEA E ICE DESDE 2017: PROCESO

Coronel Aispuro había anunciado a agentes federales de EU su llegada a dicho país para entregarse a la justicia, ya la mujer ya tenía contacto con el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control Antidrogas (DEA) y el Servicio Control de Inmigración y Aduanas (ICE) -todos por sus siglas en inglés- desde el año 2017.

Según un reportaje del semanario Proceso, Coronel Aispuro buscará llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense para recibir protección mediante el programa de “testigos protegidos”, a cambio de brindar toda la información relacionada con el Cártel de Sinaloa.

“‘Se entregó […] ella llamó al FBI para entregarse […] Se comunicó con el agente con quien ya tenía contacto desde hace tiempo para decirle que quería cooperar’”, fueron las declaraciones que agentes federales estadunidenses proporcionaron al medio mexicano.

“La señora Coronel nos habló de sus planes de entrega varios días antes de su arribo al aeropuerto de Dulles. Esto le fue notificado al Departamento de Justicia y a los fiscales para que prepararan lo necesario una vez que ella llegara a Washington”, aseguró la fuente contactada por Proceso.

Por otra parte, un reporte del diario New York Post, basado en fuentes, señaló que Coronel Aispuro revelaría operaciones de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como de Joaquín y Ovidio Guzmán López, todos hijos de “El Chapo”.

“Ella ya tenía a su abogado defensor alineado antes de subirse a un avión para entregarse. Su prioridad número uno es proteger a sus hijas y permanecer en los Estados Unidos”, señaló la fuente el rotativo neoyorquino.

El pasado 25 de febrero, el medio digital estadounidense VICE News, señaló que Coronel Aispuro buscaría un acuerdo de cooperación con la justicia estadounidense y obtener así una sentencia reducida.

VICE News detalló que la esposa de “El Chapo” no fue arrestada, sino que se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 22 de febrero, para buscar ser testigo colaborador o protegido del Departamento de Justicia de EU.

El medio digital intentó contactar al abogado de la esposa de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, respecto a la presunta entrega voluntaria, pero este se negó a dar respuesta. Tampoco respondieron el Departamento de Justicia estadounidense, ni el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Según el medio digital, Coronel podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses, de los hijos de su esposo: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como de Joaquín y Ovidio Guzmán López.

Los hijos de “El Chapo” supuestamente quedaron al frente del Cártel de Sinaloa y son buscados por las autoridades de EU. Además, siempre según VICE News, Coronel Aispuro podría contar con información “fundamental” de las operaciones del grupo delictivo que dirigía su marido.

ABOGADO PIDE EL MISMO TRATO QUE AL GENERAL CIENFUEGOS

Jeffrey Lichtman, el abogado de Coronel Aispuro, llamó el pasado 25 de febrero, al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a intervenir en el caso de su clienta.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, el litigante lanzó una pregunta al mandatario mexicano: “¿Cuándo recibimos el trato de Cienfuegos? Lo espero”, cuestionó Lichtman.

Ello en referencia a la detención en Estados Unidos y posterior liberación del General de División en Retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.