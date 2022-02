Marvel producirá historietas de Wild Cards, antología de George R. R. Martin

Ciudad de México, 22 de febrero (RT).- Marvel producirá libros de historietas con base en las antologías de historias Wild Cards de George R. R. Martin, el autor de Juego de tronos.

“Como bien saben mis fanes, las Wild Cards ocupan un lugar especial en mi corazón. Así que tener este privilegio de anunciar que un titán de la industria como Marvel va a producir la narrativa desde el comienzo como un libro de historietas me trae un sinfín de alegría”, comentó el escritor.

Las antologías de Wild Cards comenzaron en 1987 y desde entonces continúan saliendo, llegando actualmente a comprender 28 libros y más de 40 autores que contribuyeron con la serie, mientras que Martin sigue siendo el editor de los libros junto con la guionista de ciencia-ficción Melinda S. Snodgrass.

