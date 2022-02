Miguel Layún revela que sufrió un ataque de ansiedad con la Selección Mexicana

A pesar de haber vivido muchas historias con la selección mexicana, el veterano futbolista no ocultó el lado más oscuro de ser parte de una selección a la cual se le exigen resultados permanentemente.

Por Wilson Flórez

Ciudad de México, 22 de febrero (La Opinión).- Llegar a representar a la selección nacional es un sueño cumplido para muchos. Sin embargo, vestir los colores del Tri representa una gran exigencia. En un momento en el que se critica constantemente a Gerardo Martino y a los jugadores del conjunto azteca, Miguel Layún expuso las dificultades que afrontó al representar a México.

El lateral de las Águilas del América representó en varias ocasiones a México. Layún estuvo en el campo en más de 70 partidos. A pesar de haber vivido muchas historias con la selección mexicana, el veterano futbolista no ocultó el lado más oscuro de ser parte de una selección a la cual se le exigen resultados permanentemente.

“Yo tuve un ataque de ansiedad en selección, un ataque de pánico literalmente, la pasé fatal en una Fecha FIFA. Estuvo culerísimo, me tuvieron que medicar para la ansiedad y nunca me había pasado, es de las peores sensaciones que puedes tener“, comentó Layún en una entrevista con el youtuber Werevertumorro.

LA SALUD MENTAL O LA SELECCIÓN MEXICANA

Miguel Layún se cuestionó en varias ocasiones su participación con el Tri. A pesar de haber sido un convocado habitual en los anteriores procesos, el mexicano reconoció que en un punto de su carrera sintió un fuerte desgaste mental provocado por las presiones y exigencias que demandaba vestir la camiseta de México.

“Llegó un punto en el que dije: ‘Siempre había querido venir a la selección, venir a disfrutar’, pero del ambiente tan hostil que existe hay un momento en el que te preguntas si estás dispuesto a llegar a ese límite con tal de seguir vistiendo la camiseta. Yo siempre puse mi salud primero, no quería seguir sufriendo y me dije que mi tiempo en selección ya había sido, no debía encerrarme en estar a cualquier costo”, sentenció Layún.

