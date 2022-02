¿Dónde surge el metano detectado por Curiosity en Marte? Podría ser del cráter Gale

Madrid, 22 feb (EFE).- Hace casi veinte años, la sonda Mars Express detectó concentraciones de gas metano en la atmósfera de Marte pero, desde entonces, las observaciones hechas desde la atmósfera y desde la superficie del planeta rojo no han parado de contradecirse.

El debate sobre la existencia de metano en Marte es motivo de gran debate en la comunidad científica porque, al menos en la Tierra, este gas se forma en procesos biológicos o geológicos, que son una prueba de vida.

Estos resultados, publicados en las revistas científicas Progress in Earth and Planetary Science y Journal of Geophysical Research-Planets, encajan simultáneamente con las mediciones del Curiosity y con las del TGO del ExoMars.

Además, los resultados también son compatibles con las conclusiones de un estudio previo publicado en Geophysical Research Letters por el equipo de ciencia de Curiosity, que sugirió que el metano podría estar siendo emitido desde las primeras capas de regolito (capa de materiales no consolidados como fragmentos de roca y granos minerales, que descansa sobre roca sólida), o transportado rápidamente a la superficie desde reservorios situados a más profundidad a través de fracturas en el terreno.

Constraints on Emission Source Locations of Methane Detected by Mars Science Laboratory https://t.co/x4PjtTOmRk Either there exists a strong and unknown methane loss mechanism in the atmosphere of Mars or that Curiosity fortuitously landed next to an extremely rare methane source pic.twitter.com/xI73dTYvhs

— JGR-Planets (@jgrplanets) January 21, 2022