AMLO lamenta que EU no cambie su política exterior de financiar a organizaciones

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó que Estados Unidos no haga cambios en su política exterior y siga financiando a organizaciones consideradas opositoras a su Gobierno, tal es el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo mencionó que lamenta que la política del país vecino no haya cambiado desde hace dos siglos, hecho que consideró como “asunto que da pena ajena”.

“Yo lamento mucho que el Gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior, que sigan practicando la misma política de hace dos siglos. Yo no estoy tratando este asunto de manera sistemática porque la verdad me apena, son de estos asuntos que dan pena ajena”, destacó AMLO en la “mañanera” desde Palacio Nacional.